İstanbul'da balık ekmek nerede yenir?

Eminönü hem tarihi dokusu, hem de alışveriş yapmak isteyenler için vazgeçilmez bir turistik bölgedir. İstanbul'da yaşayanların da, gezmek için gelenlerin de ilk uğradığı yerler arasında olan Eminönü, meşhur balık ekmeği sayesinde de tercih sebebi olmuştur. Tadına bakanın bir daha vazgeçemediği İstanbul lezzeti, tutkunu olanlara göre başka hangi şehirde, hangi restoranda yenirse yensin aynı tadı vermez.

Eskiden İstanbul'da küçük teknelerde satılan balık ekmekler şimdilerde Eminönü'nde geleneksel motiflerle süslenmiş kayıklarda satılıyor.

Üzerine işlenen süslemelerle adeta saraya ait gibi gözüken bu kayıklar, geçmişteki ünlü teknelerin aslına uygun tasarlanmış.

EMİNÖNÜ'NDEKİ BALIK EKMEK TEKNELERİ NEREDE?

Galata Köprüsü'nün Haliç tarafında yer alan kayıklar Eminönü'nü saran balık ekmek kokusuyla da rahatça bulunabiliyor.

HANGİ BALIKTAN YAPILIYOR?

Eskiden palamut pişirildiği bilinen bu balıkçılarda şimdilerde ithal olarak getirtilen Norveç uskumrusu kullanılıyor. Bu balıklar yağlı ve lezzetli olmasına karşın ucuz fiyatıyla dikkat çekiyor.

Balık ekmek, İstanbul'un vazgeçilmez sokak lezzetleri arasında bulunsa da, restoranda yemek isteyenler için de pek çok seçenek mevcut. Yine Eminönü'ne yolu düşenler için Galata Köprüsü'nün altındaki restoranlar da önerilmekte. Balık ekmeği tercih edeceğiniz bu restoranlarda da yine küçük kayıklardaki fiyatlara yiyebilirsiniz.