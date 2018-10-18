İmzalar atıldı... O ülkeye artık kimlikle gidebileceğiz

Pasaportsuz sadece kimlikle girilen ülkeler listesine Moldova'da giriyor... Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Igor Bolboceanu daha önce karşılıklı vizesiz seyahatin sağlandığını hatırlatarak "Moldova ve Türkiye arasında kimlikle seyahat uygulanmasının başlatılması için yasal süreç tamamlamış oldu. İki ülkenin iş adamları, turistleri kimlikle seyahat edecek" dedi

Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Igor Bolboceanu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Moldova ziyaretinin çok önemli ve tarihi olduğunu belirterek, ziyaret sırasında yapılacak anlaşmaların, ikili ilişkilere stratejik anlam kazandırarak ekonomik, diplomatik, sosyo-kültürel alanında iş birliğini güçlendireceğini söyledi.

Büyükelçi Bolboceanu, Serbest Ticaret Anlaşması'nın daha etkin uygulanmasını sağlamak ve iş adamları arasındaki diyaloğu kolaylaştırmak amacıyla Ankara'daki büyükelçiliğin bünyesinde, Ankara ve İstanbul'da Ticari Temsilcilik ofislerinin kurulacağını da belirtti.

Büyükelçi Bolboceanu, Moldova hükümetinin Gökoğuz Yeri'nin gelişmesi için gerekli koşullarının sağlanmasını desteklediğini aktararak, "Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi, Moldova ve Türkiye arasında bir köprüdür. Gökoğuzlar, ikili ilişkilerinin gelişmesinde önemli role sahiptirler." ifadelerini kullandı.

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