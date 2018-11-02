Huzurun adresi: Birgi

İzmir’in Ödemiş ilçesindeki Birgi’nin sokaklarında sonbaharın tadını çıkarın...

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Tarihi bir dokuya sahip olan Ödemiş - Birgi’nin sokaklarında adeta kendinizi unutacağınız bir güzellik hakim.

Özellikle bölgenin yıllanmış evleri, konakları ve taş sokakları köyde olmanın verdiği huzurla birleşince ziyaretçilerine bambaşka bir deneyim yaşatıyor. Sonbaharın favorilerinden kasım ayında çok daha sakin olan Birgi sokaklarını arşınlarken ise huzur doluyorsunuz.

Üstelik köy, tarihi dokusuna uygun butik otel veya pansiyon olarak hizmet veren konakları sayesinde, ziyaretçilerine otantik bir seyahat deneyimi sunuyor. Kasım ayı otel fiyatları gecelik 150 TL ile 300 TL arasında değişiyor. Siz de rotanızı Birgi’ye çevirerek, bir açık hava müzesini andıran bu sevimli köyü keşfedebilirsiniz.