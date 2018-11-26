Hüzünlü ama bir o kadar da güzel: Aşıklar Şelalesi

​

Instagram’ın gezgin çifti @baskadunyalardavar hesabının yazarları Merve & Furkan sizler için İzmir’in kuytusunda kalan bu saklı hazineyi keşfetti.

İzmir’in Dikili ilçesindeki Nebiler Köyü’nde bulunan ve henüz tam olarak keşfedilememiş olan Aşıklar Şelalesi’ne yani diğer adıyla Nebiler Şelalesi’ne eğer hala gitmediyseniz, hadi toparlanmaya başlayın çünkü bu yazıdan sonra gideceksiniz. Özellikle doğa ve macera severler buraya bayılacak.

Aşıklar Şelalesi’ne ulaşım

Aşıklar Şelale’sine gelebilmek için İzmir Dikili – Ayvalık karayolu üzerindeki Nebiler tabelasından içeri girmeniz gerekiyor. 3-4 km kadar ilerleyince karşınıza şelale tabelası gelecek. Ancak şunu belirtelim, biz 2017 de gittiğimizde navigasyon bizi oraya götürememişti bu yüzden tabelalara dört gözle bakın. Araçsız ulaşım bildiğimiz kadarıyla mümkün değil. Bölgeye Yolcu360’tan bir araç kiralayıp gitmekte fayda var. İzmir’e uçakla gelecek olanlar için İzmir Adnan Menderes havalimanı araç kiralama mantıklı bir tercih olabilir. Ya da aracınızı Dikili’de kiralayıp İzmir Dikili araç kiralama seçeneğini kullanabilirsiniz.

Aşıklar Şelalesi’nde muhteşem doğa yürüyüşü

Dikili Aşıklar Şelale’sinde birkaç tane şelale bulunuyor. Bir tanesi girişte merdivenlerden indiğinizde kolayca görebileceğiniz bir yerde. Tepeden ince bir su akıyor. Ancak asıl şelale öyle ‘hadi gidip görelim’ deyip de birkaç adım attıktan sonra hemen göreceğiniz bir yerde değil baştan söyleyelim. Güzelliğini herkeslere göstermeyen, ağaçların arasında bulunan bu şelale için 30 – 40 dakika kadar ormanın içinden yürümeniz gerekiyor.

Bu tabii ki harika bir deneyim. İncecik patika bir yoldan hoplaya zıplaya ilerliyorsunuz, mis gibi oksijeni ciğerlerinize çekiyorsunuz. Yolda sizi yönlendiren ve kaybolmamanız için yol gösterecek olan bir-iki ahşap tabela var ancak sanırım rüzgarda düşer kaybolur korkusu ile daha çok ağaçların üzerine sprey boya ile yol gösteren işaretler çizilmiş. Yönlendirmelere uyarsanız kaybolmadan ödülünüze ulaşabilirsiniz.

Aşıklar Şelalesi yolu üstünde Ağlayan Mağara isimli bir mağara var, biz oraya giremedik ancak tesis içerisinde bulunan işletmenin sahibinin söylediğine göre içi su dolu, girişi oldukça dar ve mağaranın içi çok karanlıkmış. Eğer girmeyi düşünürseniz baya bir hazırlıklı olmanız gerekecek. Elinize fener almadan buraya falan buraya girmeye çalışmayın. Hele bu tarz tecrübeleriniz yoksa hiç yeltenmeyin bile. Yine de mağaranın içerisinde bulunan sarkıtların görülmeye değer olduğunu ballandıra ballandıra anlattılar bize. Ayrıca mağaranın içinden tıpkı insan ağlamasına benzeyen su damlacıklarının sesini de dinleyebiliyormuşsunuz. Adı da buradan geliyor zaten.

Aşıklar Şelalesi’ne giden yolun sonunda havuz görünümlü tertemiz bir su birikintisi sizi bekliyor olacak. Bu şelalenin adı Sümeyra Şelalesi. Su çok temiz ve tüm gün güneş aldığı için ılık. Yüzme bilenler için oldukça ideal. Suyun girişinde bulunan kayalıklara basarsanız derinlik belinizin hizasında ama orta kısımlar çok derin, dibi görünmüyor. Bu nedenle o kısımlar biraz ürkütücü. Ama sıcağın altında onca yolu yürüdükten sonra şelalenin dibinde oluşan havuza girmek apayrı bir deneyim. Bu kesinlikle aklınızda kalacak ve hatıralarınızda çok güzel izler bırakacak.

Aşıklar Şelalesi’nin hikayesi

Her şelalede olduğu gibi buranın da bir hikayesi var elbette ve adında da anlaşıldığı gibi bu bir aşk hikayesi. Rivayete göre padişahın güzeller güzeli kızı Sümeyra ve civardaki köylerden birinde yaşayan Yörük Ali birbirlerine deli gibi aşık olurlar. Ancak padişah kızını bir ölümlüye vermek istemediği için onların aşkına asla rıza göstermez. Çaresiz kalan iki aşık Nebiler Köyü’ndeki çınar ağacını altında gizlice buluşup, birbirlerine sarılıp ağlarlar. Bunu duyan padişah aşıkların peşine düşer amacı ise Yörük Ali’yi öldürmektir. Padişah tam onları yakalayacakken çınar ağacı yarılır ve aşıkları içine alır. Bu mucize karşısında Peri Padişahı insafa gelir ancak Sümeyra ve Ali, ağacın içinde aşklarının sonsuza dek sürmesi için çoktan dua etmiştir. Tanrı da onları şelaleye çevirir. Kızını sonsuza dek kaybeden Peri Padişahı biraz yukarıdaki mağara çekilir ve sürekli gözyaşı döker. Sesleri duyan insanlar, mağaraya da Ağlayan Mağara adını verir.

Aşıklar Şelalesi’nde ne yenir?

Şelale girişinde yer alan Aşıklar Şelalesi Restaurant’ta yemek yiyebilir ya da çevrede bulunan piknik masalarında kendi getirdiklerinizi yiyebilirsiniz. Restoranda gözleme, köfte ve tavuk ızgara çeşitleri var. İşletmeden sipariş ettiğiniz yemeklerden çok bir şey beklemeyin deriz, lezzet orta seviyede ve servis biraz yavaş. Daha çok biraz önce bahsettiğimiz 40 dakikalık yürüyüş için hazırlık olsun diye ufak tefek bir şeyler atıştırma yeri gibi düşünebilirsiniz.

Şimdi siz de Yolcu360’tan bir araç kiralayın ve yollara çıkın Aşıklar Şelalesi sizi beliyor.