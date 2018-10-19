Hikayesi de en az görüntüsü kadar ilginç! Devler kaldırımı

1980’li yıllarda UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine kabul edilen Devler Kaldırımı 40.000’e yakın sütun ve irili ufaklı

Özellikle kuzey ülkelerine ve mitolojisine ilgi duyanlar için benzersiz bir keşif rotası oluşturan bu popüler coğrafi yapı, kendisiyle beraber İrlanda’nın karakteristik özelliklerini taşıyan adaları, bölgeye özgü mimari eserleri ve nadir rastlanan canlıları görme fırsatı da sunuyor.

Özellikle Büyük Britanya’nın kuzey bölgelerinde yüzyıllardır gerek mitolojik gerek dinsel nedenlerden dolayı pek çok hikaye anlatılıyor ve sayısız efsaneye inanılıyor. Doğa üstü kahramanlar ve konularla ilgili epey zengin bir geçmişe sahip olan bu coğrafyadan Yüzüklerin Efendisi ya da Harry Potter gibi fantastik başyapıtların çıkmasına şaşırmamak gerekiyor.

Devler Kaldırımı için de benzer bir durum söz konusu. Yüzyıllar önce devlerin bu ilginç kayaları kendilerine zafer yolu yapmak için diktiklerine inanılıyor. Olayın aslı ise yaklaşık 60 milyon yıl önce bölgede gerçekleşen volkanik patlamaların hızlı bir şekilde soğumasıyla oluşmuş. Bazalt kayaları aşındıran yağmur suları Devler Kaldırımı’na bugünkü gerçek üstü görünümünü kazandırmış.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Devler Kaldırımı, ilk olarak 1693 yılında keşfediliyor. Fantastik bir film veya romandan fırlamış gibi duran bu altıgen sütunların boyu 12 metreye kadar ulaşmakla birlikte kapladıkları toplam alan ise yaklaşık 70 hektar.

Denize doğru uzanan bir yolu andıran ve toplam sayıları 40 bini aşan kayaların güzergahı üzerinde irili ufaklı mağaralar da bulunuyor. Hem şekil hem dizilim hem de renk olarak alışılagelmiş kayalıklardan epey farklı olan Devler Kaldırımı, her yıl gerek yerli gerek yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Doğası, tarihi ve kültürüyle özellikle Birleşik Krallık içinde ayrı bir yere sahip olan Kuzey İrlanda, ziyaretçilerine Devler Kaldırımı ile beraber gezilmesi gereken birçok farklı alan sunuyor. Örneğin Devler Kaldırımı’nın kuzeyinde yer alan Staffa Adası da benzer oluşumlara ve efsanelere ev sahipliği yapıyor.

İrlanda mitolojisinin önemli karakterlerinden biri olan savaşçı Finn Mac Cool, efsaneye göre sevgilisini korumak için bu adaya mağaradan bir yol yapmış. Bu mağara tüm ihtişamıyla günümüzde de görülebilir durumda. Ayrıca adanın sevimli sakinleri Bayağı Deniz Papağanları’nı da aynı bölge de görmek mümkün.