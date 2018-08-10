Hesaplı tatil nasıl yapılır? Hesaplı tatil fırsatları yaratmak sizin elinizde

Hesaplı Bir Tatil İçin 10 İpucu!

Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte yılın yorgunluğunu atmak isteyenler tatil planlarını yapmaya başladı. Herkes hesaplı tatil olanakları ararken, online seyahat markası biletall.com, ülkemizi ve dünyayı doyasıya gezmek ve bunu uygun bütçe ile yerine getirmek isteyenler için harika öneriler hazırladı.

1. UCUZ BİR ROTA SEÇİN

Her zaman adını duyduğunuz gözde tatil yerleri aynı zamanda en pahalı yerler olma özelliğine sahiptir. Alışılmışın dışına çıkarken, aynı zamanda farklı bir tatil yaşayarak saklı güzellikleri keşfetmek sizin elinizde! Bunun için 7 kıtanın en güzel manzaralarını görün, herkesten çok daha farklı bir tatil yaşamak için kendinize uygun bir rota belirleyin.

2. BİLET VE REZERVASYONLARINIZI ERKENDEN YAPIN

Hesaplı bir tatilin en önemli adımı uygun fiyatlı seyahat ve konaklamadır. Unutulmaz bir tatile adım atmadan önce her iki seçeneğe en avantajlı fiyatla sahip olmak için erken rezervasyon fırsatlarını değerlendirin. Türkiye’nin tek otobüs bileti ve uçak bileti rezervasyonu yapılmasını sağlayan online web sitesi Biletall.com‘dan otobüs bileti ve uçak bileti için rezervasyon yapabilirsiniz. Uçak biletinizi seçerken uçak firmalarının sizlere sunduğu kampanyaları birkaç ay önceden takip etmeye başlayın. Mümkünse hafta içi uçuş imkanlarını araştırın. Konaklayacağınız bölgedeki tüm seçenekleri de internet üzerinden araştırın ve kıyaslama yaptıktan sonra yerinizi erkenden ayırtarak tasarruf edin.

3. YÜKÜNÜZ HAFİF OLSUN

Uygun fiyatlı bir tatil planı yaparken önem vermeniz gereken en önemli noktalardan biri de yanınıza almanız gerekenleri doğru seçebilmektir. Eşyalarınızı valizlere doldurmadan önce nelere ihtiyacınız olabileceği konusunda bir liste yapın. Gideceğiniz yerde kolaylıkla temin edebileceğiniz tatil araç gereçleri ve kıyafetleri dikkate alarak valizlerinizi gereksiz eşyalarla doldurmayın. Hafif bir yük size tatil süreci boyunca özgürlük kazandıracaktır. Dilediğiniz anda farklı yerlere kolayca gidebilmek ve bulunduğunuz tatil bölgesinin çevresini keşfedebilmek için yükünüzü mümkün olduğunca hafifletin.

4. BİSİKLET KİRALAYIN

Sizi heyecanlandıran ve baş döndürücü güzellikleriyle kusursuz bir dinlenme fırsatı sunan doğal güzellikleri gezmenin en güzel yollarından biri bisiklet kullanmaktır. Eğer tatil bölgenizde bisiklet kiralama şansınız varsa bunu mutlaka değerlendirin ve sürüş boyunca yıllar boyu hatırlanacak harika resimler çekerek tatilinizi kalıcı hale getirin.

5. YANINIZA YİYECEK ALIN

Tatiliniz boyunca pahalı restoranlarda yemek yemek yerine, damak zevkinize uygun kimi yiyecekleri yanınıza alarak bütçenizden tasarruf edebilirsiniz. Eğer yemek yapabileceğiniz bir yerde konaklıyor iseniz, tatil bölgenizde bulunan uygun fiyatlı market ve pazarları değerlendirerek kendinize uygun yemekleri kendiniz hazırlama keyfini yaşayabilirsiniz.

6. YEREL MARKETLERDEN ALIŞVERİŞ YAPIN

Tatil rotanız ne kadar pahalı olursa olsun, mutlaka oranın merkezinde veya çevresinde bütçenize uygun ürünlerin satıldığı market veya sokak pazarlarına rastlayabilirsiniz. Gideceğiniz yeri iyi araştırarak bütçenize uygun alışveriş noktalarını bulun ve gerekli ihtiyaçlarınızı oralardan karşılayın.

8. ÜCRETSİZ MÜZELERİ GEZİN

Doyurucu bir tatilin en önemli noktalarından biri ise seyahat ettiğiniz coğrafyanın kültürünü ve tarihini keşfetmektir. Bunu başarmanın yollarından biri ise o bölgede yer alan müzeleri gezmektir. Turistlerin uğrak noktalarından biri olan müzeleri gezerken size ücretsiz olarak sunulan fırsatları mutlaka değerlendirin.

9. MÜMKÜN OLDUĞUNCA ÇOK YÜRÜYÜN

Tatil rotanızda çok daha fazla yer keşfetmek istiyorsanız mümkün olduğunca fazla yürümeye dikkat edin. Araçlarla seyahat etmek bazen size kimi güzellikleri görme fırsatından alıkoyacaktır. Bulunduğunuz çevrenin saklı güzelliklerini keşfederken, hem tasarruf yapmak hem de sağlıklı kalmak istiyorsanız yürüyüş yapmaya gereken önemi gösterin.

10. ARKADAŞ EDİNİN

Tatil süresi boyunca sosyalleşmek ve yepyeni arkadaşlar tanımak, kuşkusuz o tatili çok daha keyifli bir hale getirecektir. Kalıcı dostluklara dönüşebilecek olan arkadaş edinmenin bir diğer yararı ise onlardan bilmediklerinizi öğrenmektir. Tatilinizde kazanacağınız dostlarınız, tatil bölgesindeki uygun yerleri öğrenmek ve bulunduğunuz coğrafyada bilmediğiniz kimi özellikleri keşfetmek açısından son derece yararlı olabilir.