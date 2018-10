Herkes oraya akın ediyor! İşte Oktoberfest hakkında bilmeniz gerekenler

Her yıl Eylül ayının son haftası ile Ekim ayının başında düzenlenen popüler festivallerden biri de Oktoberfest. Festival her yıl 15-16 gün sürüyor ve en az 6 milyon kişi her sene bu eğlenceli festivale katılıyor. Açılışından bu yana ünlülerin de akınına uğrayan festivale gidecek olanlar için eğlenceli bir rehber hazırladık. İşte Oktoberfest'i anlama rehberi;

SCHOTTENHAMEL ÇADIRI

Festival alanındaki 14 büyük festival çadırından Schottenhamel en eskisi. Ev sahipleri, ilk kez 1867’de 50 kişilik küçük bir bira standı açan aynı ailenin üyeleri. Günümüzdeki çadır ve ona bitişik bira bahçesi 10 bin kişi ağırlıyor. Münih belediye başkanı her yıl Oktoberfest’in açılışını Schottenhamel’de “O’zapft is!” (Fıçı delindi) sözlüyle ilk fıçıyı açarak yapıyor.

HOFBRAU ÇADIRI

Bu salonda Bavyeralılar sadece banklarda dans etmekle kalmıyor, aynı zamanda uluslararası konuklarla bir araya gelip Münih’in ünlü Hofbrauhaus birasının tadını çıkarma fırsatı buluyor. Burada kutlama yapan başını havaya kaldırdığında tavanda asılı melek Aloisius’u görüyor. Hikayeye göre Aloisius gökyüzünde oturuyor ve bira içmeyenleri azarlıyor.

HACKER KUTLAMA ÇADIRI

Hackerbrau, özellikle genç ve uluslararası misafirlerin akın ettiği 9 bin 300 kişi kapasiteli jumbo çadırlardan biri. 2016’da yenilendi. Havalandırması iyileştirildi ve yeni servis alanları kuruldu. Ama ünlü “Himmel der Bayern” (Bavyeralıların Gökyüzü) resmi hala tavanı süslüyor. Çatı bölümünün bir kısmı açılabiliyor. Bu yüzden Münih’in gerçek gökyüzüne bakma imkanı sunuyor.

BRAUROSL ÇADIRI

Dans, halk şarkıları, parti: Braurosl, coşkulu atmosferiyle biliniyor. Festivalin ilk Pazar günü “Gey-Pazar” etkinliği için binlerce gey ve lezbiyen burada bir araya geliyor. Her sezon çadırdaki atmosferi canlı tutan halk şarkıcısı kızlardan biri "Braurosl" unvanını alıyor.

WINZERER FAHNDL

Oktoberfest’de servis edilen tüm biralar Münih’teki altı bira fabrikasından geliyor. Winzerer Fahndl’deki musluktan Paulaner akıyor. Çadırın büyüklüğü, içerideki on binden fazla koltuğa yerleşen festival severlerin hepsinin sahnedeki etkinliği rahatça izlemesine imkan tanıyor. Çadırın konukları arasında Bayern Münihli futbolcular gibi birçok ünlü var.

AUGUSTINER FESTİVAL SALONU

Augustiner, Münih’in en eski bira imalathanesinden bira servisi yapıyor. Birayı diğer çadırlarda olduğu gibi çelik kaplarda değil, tahta fıçılarda depoluyor. Bu gelenek karşılığını da görüyor. Birçok ziyaretçi buradaki biranın Oktoberfest’in en iyisi olduğunu söylüyor. Bunun yanı sıra garsonlar da oldukça dost canlısı. Çadırın birçok düzenli müşterisi var.

SCHUTZENFEST SALONU

Her yıl, Oktoberfest atıcılık yarışı, çadırın 110 şeritli atış sahasında yapılıyor. 1960’lara kadar sadece yarışlar yapıldı. Ancak daha sonra buna gastronomi de eklendi. Özellikle malt bira ile marine edilmiş domuz rostosu çok rağbet görüyor. Saygın bir atmosfer isteyenler Schützenfest’i tercih ediyor. Salon Alman soylularının da buluşma yeri.

ARMBRUSTSCHUTZEN SALONU

Armbrustschützen salonu, içinde ve dışında rustik atmosfere sahip, Alplerdeki bir dağ evine benzeyecek şekilde inşa edilmiş. Bira garnitürünün bulunduğu kutulara dağ keçisi ya da yaban domuzu gibi yöresel hayvanların adı verilmiş. Müzik, bira ve tatar yayı müsabakaları Bavyera’nın geleneksel köy şenliklerini aratmıyor.

MARSTALL

Marstall Salonu parti çadırlarının yeni üyesi. 2014’te selefi Hippodrom’un yerini aldı. At teması her yerde görülüyor. Sahne de atlı karıncayı andırıyor. Bir başka ilgi çekici yönü, burada vegan gıdalar da servis edilmesi.

LOWENBRAU

Löwenbrau “aslan birası” anlamına geliyor. Çadırın girişine konmuş devasa aslan figürü, herkesin duyabileceği şekilde belli aralıklarla çadırın ismini kükrüyor. Çadır 8 bin 500 kişi kapasiteli. Elbette Löwenbrau içiliyor. Ve çokca domuz paçası, ördek eti ve süt domuz rostosu tüketiliyor.

OCHSENBRATEREI

Bu festival salonunun adı uzmanlık alanından geliyor: Öküz çevirme. Mutfağı 130 yılı aşkın bir süredir Oktoberfest’in gözdelerinden. 270 kilogramlık tek bir öküzden 500 porsiyon et çıkıyor. Hayvanın adı geleneksel olarak bir tahtada yazılı oluyor. Her Ekim festivalinde birinci festival kasabının, sonuncu ise aşçı başının adını alır.

FISCHER-VRONI

Lezzetli balıkları da bu çadıra ismini veriyor. Burasının menüsü ağırlıklı olarak balıktan oluşuyor. Özellikle kamışlara takılarak 15 metrelik şişlerde pişirilmiş alabalıklar çok seviliyor. Yaklaşık 3 bin 400 oturma kapasiteli Fischer-Vroni nispeten küçük çadılar arasında. Ancak turistler ve yaşlı ziyaretçiler arasında popüler.

KUFFLER'İN ŞARAP ÇADIRI

Oktoberfest’te bir şarap çadırı. 1984’ten beri Münih merkezli gastronomi ailesi Kuffler, burada seçkin şaraplarını sunuyor. Ziyaretçiler katlanır masa ve banklardan oluşan bira setleri yerine kendilerine ayrılmış ahşap localarda oturuyor. Salon 1920 kişilik. Dışarıda da 580 kişi ağırlanabiliyor. Çoğu çadır 23:00’de kapanıyor. Ancak burada saat 1’e kadar eğlence var.

KAFER OKTOBERFEST LOKALİ

Rustik dekorasyonu ve rahat ahşap kabinleri ile günlük çiftlik evi tarzında inşa edilen bu salon, uluslararası sosyete arasında popüler. Bu nedenle Oktoberfest’te girişi en zor yerlerden biri. İçeride ve dışarıda olmak üzere toplam 3 bin kişi kapasiteli. Hangi çadırı ve salonu seçmiş olursanız olun, size sorunsuz bir giriş diliyoruz.