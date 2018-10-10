Herkes aylar öncesinden bilet alıyor ama...! Meğer yanlış biliyormuşuz

İşte uçak bileti hakkında doğru bilinen yanlışlar şöyle;

En ucuz bilet Salı günü!



Uçak bileti satın alırken düşülen en büyük yanılgılardan biri de ucuz bilet almak için en uygun günün Salı olduğu yönünde. Araştırmalar Perşembe günün ucuz uçak bileti bulma konusunda en az Salı günü kadar avantajlı olduğunu ortaya koyuyor.

Bazı rotalar her zaman pahalıdır



Bu fikir de özellikle uzak rotalar için insanların inandıkları efsanelerden biridir. Ancak durum pek de öyle değil. Bütün mesele gideceğiniz o yerin tatil sezonunda olup olmadığıyla ilgili. Örneğin güney yarımkürede bulunan Sao Paulo'ya sezon dışı olan Mayıs ayında üç katı daha ucuz bir fiyata gidebilirsiniz.

Güncellemelerde hep daha fazla ödersiniz!



Bilet konusundaki yanlış yargılardan biri de bu. Ekonomi sınıfı biletinizi üst sınıfa güncellemek istediğinizde doğal olarak ek ücret ödemeniz gerekecektir. Ancak bu durum her zaman kesinlik arz etmeyebilir. Burada devreye sizin takipçiliğiniz, ve business class bileti ne denli istediğiniz girecek.

Erken rezervasyonla biletler daha ucuza alınır



Yanlış! Uçak biletlerinin en ucuz olduğu dönem genellikle uçuşa çok kısa bir süre kaldığı andır. Havayolu şirketleri ellerinde kalan biletleri satmak için uçuşa yakın, fiyatlarda büyük indirime gider. Ancak bu durum elbette belli riskler taşımakta. Havaalanında eli boş dönme ihtimaliniz mevcut.

Arama geçmişi o kadar da önemli değil



İnternet aramalarınız uçak bileti almanızda sizi zor durumda bırakabilir. İlgilendiğiniz rotaya dair geçmişteki internet aramalarınız sizin orayı ne kadar çok istediğinize dair bir yargıyı bilet sistemine tanımlayabilir. Bu da bilet alırken karşınızda daha yüksek meblağların çıkmasına neden olur. Ancak anlık değişebilen uçak bileti fiyatları sizi bu zor durumdan kurtaracaktır.