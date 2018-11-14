Her günü son günü gibi yaşıyor...

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2016 yılında geçirdiği kaza sonucunda ölümden dönen Jakob Laukaitis, hastaneden çıktıktan sonra artık her gününü hayatının son günü gibi yaşamaya karar verdi.

Günlerce hastanede kalan Laukaitis’in hastane masrafları 10 bin doları geçti. Son olarak 4 saatlik bir plastik cerrahi operasyonu geçirdi.

Hastanede yatarken hayatın ne kadar kısa ve güzel olduğunu fark ettiğini söyleyen genç adam, bunun başına gelen en iyi şeylerden biri olduğunu söyledi.

Hayatını değiştirmeye karar verdikten sonra yaptığı ilk şey, çocukluğundan beri hayalini kurduğu Dünyanın Çatısı olarak bilinen Everest Ana Kampı'na tırmandı.

Gezi rotasına Türkiye’yi de ekleyen Jakob Laukaitis, Türkiye'de gezdiği Pamukkale Travertenleri fotoğrafının altına "Türk hamamlarının harika olduğunu biliyordum, sadece bu kadar sıra dışı güzellikte olduğunu bilmiyordum!" diye yazdı.



Yeni Zelanda'da 43 metre yükselikten nehrin serin sularının içine bungee jumping atlayışı yaptı.

Çin Seddi'nin insana hayranlık veren güzelliğine tanık oldu.

İran'ın muhteşem çöllerinde gezdi.

Bungee jumping’den sonra hızını alamayan Laukaitis, Tazmanya'da 10 metre yükseklikten denize atladı.

Myanmar-Tayland sınırı yakınında dünyanın en uzun boyunlu kabilelerinin yaşadığı bir köyü ziyaret etti. Yaklaşık 1 saat sonra ayrılma vakti gelmişti, botuna bindi ve geri dönüşe geçti. Geri dönerken köye karşı ani bir sevgi hissetti ve tüm yolu motorsikletle tekrar geri kat ederek sonraki 24 saati köyde geçirdi. Köylülerle birlikte yedi, konuştu, futbol oynadı, müzik dinledi, diğer köyleri dolaştı.

Atlama hevesini bir üst boyuta taşıyarak Yeni Zelanda'da gökyüzü dalışı (skydive) gerçekleştirdi.

Hindistan’da kar fırtınasına denk gelen Laukaitis’i olumsuz hava koşulları durduramadı!

Güney Kore'de bambu ormanları içinde kayboldu.

Tayvan'ın en yüksek konumu olan Yushan Milli Parkı zirvesine, 1 günde deniz seviyesinden 3952 metre yüksekliğe 25 km yürüyerek ulaştı.

Dünyadaki Mars olan "Wadi Rum" çölünde 3 gün kamp yaptı.

Hindistan'da 0,13 dolara profesyonel, temiz bir tıraş oldu.

Yeni Zelanda'da inanılmaz gün batımlarına şahit oldu.

Mumbai'nin gecekondularında 5 gün geçirdi.

Güney Kore'de harika mısır içecekleri içti.

Başına gelen kazadan sonra her gününü son günüymüş gibi yaşayan Jakob Laukaitis yol almaya devam ediyor...