Her biri ayrı bir sanat eseri

Anadolu'nun Orhun Abideleri olarak da nitelendirilen ve boyları 4 metreye varan mezar taşları üzerindeki işlemeler ziyaretçileri etkilerken, 8 bini aşkın mezar taşı üzerindeki hiçbir tezyin işlemenin diğer bir mezar taşına benzememesi ise Ahlat Selçuklu Mezarlığını oldukça özel kılıyor. Ahlat'taki Selçuklu Mezarlığı UNESCO Dünya Mirası asil listesinde yer almaktadır.

Konu hakkında açıklama yapan Ahlat Müze Müdür Vekili Mikail Ercek, Selçuklu Meydan Mezarlığını ilginç kılan birçok özellik olduğunu vurgulayarak, "Özellikle mezarların 4 metreye varan boyutları, mezar taşları üzerindeki tezyin unsurları ve hiçbir tarafı boş kalmayacak şekilde tezyin edilmesi ve en dikkat çekici yönü ise bu tezyin unsurların hiçbirinin bir diğerinin tekrarı niteliğinde olmamasıdır.Bu da mezar taşlarını çok özel kılıyor. Bir benzerinin hiçbir yerde olmaması ve dünyanın en büyük İslam mezarlığı olması, burayı çok önemli bir hale getiriyor" dedi.

Ercek sözlerine şöyle devam etti: Üzeri değişik figüratif unsurlarla bezenmiş olması ve hiçbir mezar taşının tezyininin diğer bir mezar taşına benzememiş olması, mezar sayısı oranında figür ve motiflerle işlenmiş olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bu kadar çok mezar taşının üzerinde farklı motiflerin olması, Ahlat Selçuklu Mezarlığının bir motif bahçesi konumunda olduğunu da bizlere gösteriyor" dedi.