Hangi ayda nereyi gezmeli?

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Ocak

Büyük Mavi Çukur Belize

Bir Orta Amerika klasiği olan Belize, havadan bakıldığında okyanusun ortasında geniş koyu mavi, mükemmel yuvarlak daire şeklinde gözüküyor. Belize kıyısından biraz uzakta bulunan ve berrak suya sahip olan Büyük Mavi Çukur, birçok kimse tarafından dünyanın en iyi dalış noktalarından biri olarak kabul ediliyor.

Şubat

Karnaval zamanı: Rio



Buralarda kış mevsimi yaşanırken Brezilya’nın Rio şehri karnaval zamanı! Karnaval dönemi büyük bir eğlence şehrine dönüşen Rio’da, meşhur plajları gezin, kentin büyüleyici manzaralarına ve sokaklardaki coşkuya ortak olun.

Mart

Baharın habercisi Madrid

Düzen, eğlence, ucuzluk ve medeniyetin şehri Madrid. Bahar aylarında gerçekleştireceğiniz Madrid seyahatiyle unutulmaz anlara tanıklık edebilirsiniz.

Nisan

Pembe çiçekleriyle Kyoto

Gezginlerin defalarca uğradığı ve dünyanın en güzel şehri seçilen Kyoto, ilkbahar aylarında bambaşka. Japonya'nın en önemli şehirlerinden Kyoto, sizleri bekliyor. Pembe çiçekleri arasında gezerken kendinizi masal diyarında zannedeceksiniz.

Mayıs

Akdeniz'in huzurlu adası Malta

Dünyanın en korunaklı doğal limanlarına sahip, yıl boyunca ılıman iklimiyle tarih öncesi çağlardan beri çeşitli kültürlere ev sahipliği yapmış olan Malta büyük bir tarihi zenginliği sahip. Akdeniz’in ortasındaki Malta adasını ziyaret etmek için en ideal ay mayıs!

Haziran

Sanatın ve tarihin şehri Venedik

Yaz aylarında yolunuz Venedik’e düşerse kendinizi bu eşsiz şehirde kaybedin. Kendinizi kanallar arasına bırakın, köprülerden geçin, unutmayın ki kanallar sizi tekrar bulduğu yere çıkartacaktır.

Temmuz

Doğasıyla ve havasıyla güzellikler diyarı İzlanda

Bu dünyaya ait olmayan bir yere gitmek isterseniz, hiç durmayın hemen İzlanda’ya yol alın. Kuzeyin soğuk havasından mıdır veya okyanusun ortasında yalnız başına bulunmasından mı bilinmez ama keyifli bir seyahat sizi bekliyor.

Ağustos

Tarihin izlerini taşıyan Berlin

Avrupa’nın göbeğindeki Berlin, günümüzde sanat ve kültür alanında düzenlenen etkinliklerle dünyanın farklı şehirlerinden ziyaretçilerin sıkça tercih ettiği bir şehir. Türklerin çok daha yakından tanıdığı şehirde en yoğun göçmen nüfusunu yine Türkler oluşturuyor. Berlin’i ziyaret etmek için sebep çok. Ağustos ayında rotanızı Berlin'e çevirebilirsiniz.

Eylül

Güzel ve beyaz: Yunan Adaları

Kapı komşumuz Yunanistan’ın masmavi adalarında huzue dolu vakit geçirmek için en güzel ay Eylül! Yazın son günlerini burada geçirebilirsiniz. Valiz toplamadan, trafiğe takılmadan gemi yolculuğu yaparak keyifli bir yolculuğa çıkabilirsiniz.

Ekim

Havalar soğumadan Roma

Her adımından tarih fışkıran Roma’ya gitmenin tam zamanı. İtalya'nın başkenti Roma'ya havalar soğumadan önce bir seyahat gerçekleştirebilirsiniz. Sanat ve kültür şehri Roma ekim ayında sizleri bekliyor.

Kasım

Vizesiz Hong Kong

Hong Kong'a gitmek ister misiniz? Ama hemen aklınıza ‘Gökdelenlerin arasında mı gezeceğim’ sorusu gelmesin. Vizesiz gidilen Hong Kong 24 saat yaşayan, inanılmaz eğlenceli bir yer… Aynı zamanda da dünyanın en güvenli kentleri arasında.

Aralık

Kış aylarının en özel adresi İsviçre

Heidi’nin memleketi İsviçre’de, karların arasında harika vakit geçirebilirsiniz. Kış aylarının güzelliğini doruklarda yaşamak istiyorsanız Aralık'ta İsviçre'yi tercih edebilirsiniz. Unutulmaz bir kış tatili için rotanızı İsviçre’ye çevirin.