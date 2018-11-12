Hafta sonu rotanızı oraya çevirin

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İstanbul'a karayoluyla yaklaşık 1,5 saat uzaklıkta bulunan Kartepe'de sonbaharın tüm güzellikleri yaşanıyor.

Yaklaşık bin 600 metrelik zirvesiyle İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü'nün dağdan izlenebildiği tek yer olan Kartepe, özellikle hafta sonu günübirlik tatilcilerin akınına uğruyor.

Tatilciler doğa ile bir gün geçirmenin keyfini çıkarırken, ormanlardaki renk cümbüşünü fotoğraflıyor.

İstanbul'dan hafta sonu tatil yapmak için geldiklerini söyleyen Semra Demiray, "Ailece İstanbul'dan geliyoruz. Kartepe'yi çok seviyoruz. Zaman zaman tatil yapmaya geliyoruz buraya. Sonbaharda burası müthiş. Herkesin gelip görmesi gerekiyor. Doğa harika. Kışın doğası daha farklı, ama sonbaharda çok güzel. Burada ATV safari de yapıyoruz" dedi.

Kartepe'deki bir otelin pazarlama müdürü olan Özlem Sönmez, Kartepe'nin 4 mevsim güzel olduğunu belirterek, "Kartepe yazın yeşilin farklı tonlarına bürünüyor. Kuş sesleri ile uyanıyorduk. Şimdi de sarının farklı tonlarına bürünüyor. Kartepe artık bir cazibe merkezi haline geldi. Dış alanda 21 tane aktiviteyle hizmet veriyoruz. Yamaç paraşütü, at biniciliği, ATV motorları var. İnsanlar trekking yapabiliyorlar. Hedef oyunları, dev salıncaklar var. Önümüzdeki günlerde Kartepe'de kar bekliyor. Karın yağması ile birlikte bu yıl pistlerimizi daha erken açmayı umuyoruz. Çünkü pistlerde bir genişletme çalışması yaptık, yeni düzenlemeler yaptık. Eğer beklenen tahminler doğru çıkarsa aralık ayı gibi pistlerimizi açarız diye düşünüyoruz. Şu an 17 tane kayak pistimiz var. Burada kayak pistlerine gitmek için bir mesafe kat etmenize gerek yok. Hemen kayak odasının önünden kaymaya başlayabiliyorsunuz" diye konuştu.

Sönmez sis olmadığı zamanlarda hem Sapanca Gölü hem de İzmit Körfezi'nin Kartepe'den göründüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:



"Sis zaman zaman geliyor. Burada mistik güzel bir hava oluyor aslında. Havaların soğuması ile birlikte çok uzun süre kalmıyor sis. İlkbahar ve sonbahar aylarında biraz daha kalıcı olur. Bir bulut geçişi ile birlikte sisin arasında kalıyoruz. Burası Sapanca Gölü ile İzmit Körfezi'ni aynı anda görebildiğiniz tek nokta. Burada telesiyej ile ulaşabildiğiniz bir geyik alanı tepemiz var. Tepelerde durduğunuz noktadan yoğun sis olmadığı günlerde aynı anda hem gölü hem de Körfezi görebiliyorsunuz."