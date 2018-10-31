Gurbetçi dedesinin pozlarını 30 yıl sonra aynı yerde verdi

Hukuk fakültesinden bu yıl mezun olan ve 4 yılda otostopla 45 ülkede yaklaşık 300 şehir gezen Yıldırım, kendisini ‘tam zamanlı gezgin, yarı zamanlı öğrenci’ olarak tanımlıyor.

Görmediği ülkeleri gezme arzusuyla otostopla 2015’te Filistin’e yaptığı ilk ziyaretinden bu yana gezmeye devam eden Yıldırım’ın bu seferki gezisi ise onun için çok özel bir yeri olan dedesinin yıllar önce çalışmak için geldiği Stuttgart oldu.

Dayısının flash belleğinde dedesi Dursun Ali Yıldırım’ın Stuttgart’ta çekilmiş fotoğraflarını bulan Yıldırım, bu fotoğrafları sosyal medya uygulaması Facebook’taki ‘Interrail Türkiye’ grubundan paylaşarak, hangi şehre ait olduğunu öğrendi.

Bunun üzerine dedesinin fotoğraf çektirdiği yerleri gezmek amacıyla İstanbul’dan arkadaşıyla birlikte yola çıkan Yıldırım, otostopla 8 ülke gezdikten sonra Almanya’ya ulaştı. Yıldırım, dedesinin yıllar önce bulunduğu yerlerde aynı pozları vererek fotoğraf çekilirken, duygu dolu anlar yaşadı.

Dedesinin Stuttgart’ta bir otomobil fabrikasında çalıştığını belirten Yıldırım, şunları söyledi: “Fotoğrafların hepsi dedemin vefatından 10 yıl öncesine ait. Dedemin de vefatından 20 sene geçtiğini göz önüne alırsak, fotoğraflar yaklaşık 30 yıllık.”

“Fotoğrafları tekrardan çekmek için mekanları bulmak çok zor olmadı. Tarihi yapı aynen korunduğu için aradığımız yerleri elimizle koymuş gibi bulduk. Fotoğrafları çekilmeden önce nasıl bir duygu hissedeceğimi bilmiyordum.”

“Fotoğrafları çektirmeye başlayınca çok duygulandım ve kendimi tutamadım. Dedemin bir zamanlar oralardan geçmiş olmasını düşünmek bile beni heyecanlandırmaya yetti de arttı.”

Dedesinin bazı Avrupa şehirlerinde de fotoğrafları olduğunu fakat yerler belirgin olmadığı için oralara gidemediğini belirten Yıldırım, Rusya’dan Hindistan’a, Kazakistan’dan Sri Lanka’ya ve Avrupa’da birçok ülkeye otostopla seyahat gerçekleştirdiğini anlattı.​

Kaynak: Anadolu Ajansı