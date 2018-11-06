Güneydoğu'nun "saklı cenneti"

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Birecik Barajı nedeniyle bir bölümü sular altında kalan, sakin ve huzur veren özelliğiyle Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nin 2013 yılında "Sakin şehir" ağına dahil ettiği Halfeti, sonbaharla birlikte ayrı bir güzelliğe kavuştu.

Tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle Güneydoğu'nun "saklı cenneti" olarak da adlandırılan ilçe, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Aşırı sıcak geçen yaz mevsiminin ardından havaların serinlemeye başlamasıyla yeniden turistlerin gözdesi haline gelen ilçe, ziyaretçi akınına uğruyor.

İlçede özellikle hafta sonları yaşanan ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle, turizmciler talebi karşılamakta zaman zaman zorluk yaşıyor.

Ziyaretçiler tekne turlarıyla, büyük bölümü sular altında kalan "batık kenti", birçok medeniyete ev sahipliği yapan Rumkale ile su altında kalan caminin minaresini ve terk edilmiş eski yapıların bulunduğu Savaşan Mahallesi'ni görme fırsatı buluyor.

Yerli ve yabancı turistler, Halfeti Belediyesi tarafından sahil kenarına yaptırılan serada dünyada sadece ilçede yetişen "Karagül"ü de yakından tanıma imkanı elde ediyor.

Sonbahar turizm sezonun açılmasıyla yoğunluğun çok arttığı ilçede, belediyenin yürüttüğü çalışmalar, özellikle yerli ve yabancı ziyaretçilerin beğenisini kazanıyor.

Geçen yıl 500 bin kişinin ziyaret ettiği Halfeti, ocak-ekim döneminde ise yaklaşık 750 bin kişiye ev sahipliği yaptı.