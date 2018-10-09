Gizli cennet! İstanbullular haftasonu oraya akın ediyor

24 kilometrekarelik alanıyla Acarlar Longozu, Karasu ve Kaynarca ilçelerinin ortasında yer alıyor.

Çeşitli kuş, balık ve ağaç türleri, eğrelti otu, nilüferlerin yanında göl soğanları ve su menekşesi gibi endemik türlerin bulunduğu longozun ziyaretçileri, ahşap yürüyüş yoluyla bu doğal güzellikleri keşfetme imkanına sahip oluyor.

Yeşilin farklı tonlarının buluştuğu, özellikle su menekşeleri ve beyaz nilüferleriyle ziyaretçilerini etkileyen longoz, deniz, göl, kumul ve orman ekosistemlerini bir arada barındırıyor.

200 GÖÇMEN KUŞ TÜRÜNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

200'den fazla göçmen kuş türüne ev sahipliği yapan longoz, biyolojik çeşitliliğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

"Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük subasar ormanı" niteliği taşıyan tabiat harikası Acarlar Longozu, bölgede yaşayan canlılar için önemli bir yaşam alanı özelliğine de sahip.

Hafta sonları longoz, özellikle İstanbul ve Ankara'ya yakın olması dolayısıyla günübirlik tatilcilerin uğrak mekanı oluyor.

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, alanın barındırdığı kuş ve endemik bitki türleriyle korunması gereken bir kültür varlığı olduğunu söyledi.

Balkanlıoğlu, longozun 2004 yılında sit alanı ilan edildiğini hatırlatarak, araştırmacılar ve turistler için son derece güzel bir gezinti alanı olduğunu, su üzerindeki nilüferlerin harika manzaralar oluşturduğunu anlattı.

LONGOZ ALANINDA TESİSLER YAPILACAK

Orman Genel Müdürlüğünün longoz alanında tesisler yapacağını söyleyen Balkanlıoğlu, "Suda korunabilen hayvanlar özellikle göçmen kuşlar buralara gelir ve güvenle ürerler. Buralar, bizim için korunması gereken hayvanların göç yolları üzerinde üreme ve çoğalma merkezleri, konaklama merkezleri. Zaten Türkiye ve dünyada sulak alanlar gitgide yok oluyor" dedi.

İstanbul'a yaklaşık 200 kilometre mesafedeki longozda hafta sonları çok sayıda ziyaretçi ağırlandığını vurgulayan Balkanlıoğlu, "Böyle manzaraları görmek için binlerce kilometre uzağa gidip dış ülkelerde binlerce dolar para harcıyoruz. Gelenler, adeta burnumuzun dibindeki bu güzelliklerden haberdar değiliz diye hayıflanıyorlar" diye konuştu.

3 AYDA 500 BİN ZİYARETÇİ

Karasu Kaymakamı Aziz Mercan da longoza özellikle yaz aylarında yoğun ilginin olduğunu belirterek, "Bu yaz, üç aylık sürede 500 bin vatandaşımız longozu ziyaret etmiştir. Biz bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu sayının da artmasını bekliyoruz" dedi.

Kuş türleri için iki büyük göç yolundan birinin bölgeden geçtiğini ve gereken korumanın devlet eliyle yapıldığını aktaran Mercan, ileriki dönemde halkın çok yoğun bir şekilde istifade edebileceği, daha da memnun olabileceği bir rekreasyon alanını ilçeye kazandırmayı hedeflediklerini bildirdi.