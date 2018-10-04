Filmlere taş çıkartacak hikaye! Seyahat ederek milyoner oldu

Ayda 2 bin 500 dolar kazandığı işini, ailesini ve arkadaşlarını geride bırakarak dünya turuna çıkma kararı alan Johnny Ward, ülkesine döndüğünde işsiz kalma pahasına çıktığı tur sayesinde milyoner oldu.

Seyahati sırasında çektiği fotoğrafları yakın çevresiyle kolayca paylaşmak için ‘step4ward’ isimli bir site kuran 31 yaşındaki gezgin, teknoloji ile arasının iyi olmamasına rağmen sitenin sanal alemde yakaladığı başarı sayesinde kısa sürede hatırı sayılır miktarda para kazanmaya başladı.

2010 yılında tüm birikimini harcayarak Afrika’ya tek yönlü bilet alan Ward, şirketinde çalışan 4 kişinin yardımıyla günde bin dolar kazanıyor.

Sitenin popüler bir platforma dönüşmesiyle reklamcıların dikkatini çeken Ward, sitesine aldığı reklamlardan sağladığı gelir ile dünya turuna senelerdir devam ediyor.

Şanslı gezgin, sanal alemde kazandıklarıyla bugüne kadar Türkiye de dahil birçok ülkeyi gezdi. Johnny Türkiye seyahatinde İstanbul ve Kapadokya'yı ziyaret etti.

Hobi olarak başlattığı projesi ile milyon dolarlık bir şirketin sahibi olan Ward, dünya üzerindeki 197 ülkenin tamamını gezme hedefini gerçekleştirdi.