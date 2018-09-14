Eylül ayında balayı için nereye gitmeli?

EYLÜL AYINDA BALAYI İÇİN EN İDEAL YERLER

Düğün mevsimi deyince aklımıza genelde yaz ayları gelse de Eylül ayı hem yaz mevsimini aratmayan havası hem de farklı tatil olanaklarıyla balayı için ideal zamanlardan biri olarak kabul ediliyor. Bazı insanlar Eylül’de yaz sezonunu kapatma eğilimi gösterse de siz onlara aldanmayın! Eylül ayında balayına çıkarak yaza en güzel şekilde veda ederken unutulmaz bir balayı yaşayabilirsiniz. İşte Eylül’de neresi sıcak olur nereyi tercih etmek gerekir diyenlere farklı seçenekler...

BOZCAADA

Son yılların popüler tatil beldelerinden Bozcaada, Çanakkale’ye bağlı. Bozcaada, huzurlu sokakları ve temiz havasıyla muhteşem bir balayı seçeneği olarak öne çıkıyor. Yaz aylarında denizi diğer bölgelere serin olan adanın deniz için en uygun zamanı ise Eylül ayı oluyor. Ege bölgesinin çoğu beldesi gibi burada da zeytinyağlı yiyecekler tatil severlerin favorisi olmayı başarıyor. Bunun yanı sıra Bozcaada’nın kendine has damla sakızlı kurabiyesi ve reçelleri de beğenileri topluyor.

Balayında Bozcaada’yı tercih etmeniz için en önemli sebeplerinden biri de Eylül ayının başında düzenlenen Bağ Bozumu Festivali oluyor. Bozcaada’da üzüm bağlarından toplanan üzümlerin, bir şenlik havasında ada merkezine taşınması oldukça coşkulu bir şekilde gerçekleşiyor. Ardından adada pek çok konser ve özel etkinlik düzenleniyor.

DATÇA

Eylül ayında en çok tercih edilen bir diğer balayı beldesi ise Datça. Ege ve Akdeniz’i birbirine bağlayan Datça, muhteşem koy ve plajlara sahip. Bölge ayrıca pek çok antik kente ev sahipliği yapması nedeniyle tarih ve kültür açısından da son derece zengin bir yer.

Datça kendi içerisinde Eski Datça olarak ayrılan bir bölüme de sahip. Eski evler ve şirin sokaklardan oluşan bu bölüm balayı çiftlerinin gözdesi haline gelmiş durumda. Ayrıca Eski Datça’nın bir sokağına Can Yücel’in adı verilmiş; sokağa Can Yücel’in şiir ve anıları yeniden hayat vererek muhteşem bir atmosfer yaratıyor.

KAZDAĞLARI

Balayı sadece deniz tatili anlamına gelmiyor. Düğün ve evlilik telaşından çıkan pek çok çift doğa ile baş başa kalmayı ve yeniden tazelenmeyi tercih edebiliyor. Doğa severlerin en çok tercih ettiği bölge ise Kazdağları oluyor. Kazdağları, Çanakkale ve Balıkesir’in arasında, Edremit’in ise kuzeyinde yer alıyor. Doğa severler için bir cennet niteliğinde olan bölge, Alplerden sonra dünyanın oksijen oranı en yüksek ikinci yeri olarak kabul ediliyor. Şehrin kalabalığından, düğün yorgunluğundan uzaklaşmak isteyenler için en iyi tercihlerden biri Kazdağları!

AMASRA

Balayı için rotanızı daha sakin bölgelere çevirmek istiyorsanız son zamanların favori beldelerinden Amasra’yı düşünebilirsiniz. Yeşil ve mavinin birbirine karıştığı Amasra muhteşem bir balayı için en ideal yerlerden biri. Bartın’a bağlı Batı Karadeniz beldesi birbirinden eşsiz plajlarının yanı sıra doğal güzelliklerle buluşabileceğiniz liman ve tepeleriyle seyahatseverleri büyülüyor.

AYVALIK

Ayvalık bir kere gidenin tekrar gitmek isteyeceği bir tatil beldesi. Temiz havası ve birbirinden güzel plajlarıyla seyahat severlerin favorilerinden Ayvalık, balayı çiftleri tarafından da çok fazla tercih ediliyor. Ege bölgesine has pek çok şeyi bünyesinden barındıran Ayvalık, aynı zamanda Cunda’ya da ev sahipliği yapıyor. Eylül ayının en çok ziyaretçi alan bölgelerinden olan Ayvalık, sadece bir deniz tatilinden çok daha fazlasını vaat ediyor.