Ekim ayında görülmesi gereken 5 yer

BELGRAD, SIRBİSTAN





Balkan ülkeleri arasında popülerliğini hiç kaybetmeyen Belgrad, ekim ayında bir başka güzel oluyor. Sava ve Tuna nehirlerinin kesiştiği yerde bulunan Sırbistan'ın başkenti Belgrad, vizesiz seyahat imkanı ve uygun fiyatlarıyla son dönemde Türk turistlerin uğrak şehirlerinden biri.

ODESSA, UKRAYNA





Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki liman kenti Odessa, tarih boyunca büyük öneme sahip bir yerdi. Ayaklanmaların, devrimlerin yaşandığı kent, görkemli yapılarıyla dikkat çekiyor. Kimlik kartınızla giriş yapabileceğiniz Odessa, iklim itibariyle Ukrayna'nın genelinde farklılık gösterir.

TUNUS, TUNUS



Tunus'un aynı adlı başkenti, sıcak havalardan vazgeçmek istemeyen öte yandan da farklı bir coğrafyayı keşfetme amacında olanlara göre bir rota. Antik dönemden beri önemli yerleşimlere ev sahipliği yapan Tunus, tarihi açıdan da büyük öneme sahip.

VİYANA, AVUSTURYA





Sanatın ve müziğin başkenti Viyana, tarihi sokakları, festivalleri, kafeleri ve sonbahardaki o romantik atmosferiyle insanı büyülüyor.

SEVİLLA, İSPANYA





Her ne kadar Barcelona kadar ön planda olmasa da Sevilla, İspanya'nın en görkemli kentlerinden biridir. Denizcilerin Amerika maceralarına doğru yola çıktığı bu kent, yüzyıllar boyunca büyük bir servetin göbeğinde yer alıyordu.