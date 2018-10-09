Dünyanın ilk akıl hastanesi Nevşehir'de ortaya çıktı

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde bulunan ve bu adla anılan yer altı şehri, Kapadokya bölgesinin en büyük antik yerleşimlerinden biri olma özelliği taşıyor. Dünyanın en büyük yer altı kentlerinden biri olan Derinkuyu, her yıl turistler tarafından da büyük ilgi görmekte.

Derinkuyu'da yerleşimlerin milattan önce 3000 yılına dayandığı düşünülüyor. Bölgede insan yerleşimine dair ilk kalıntıların tarihlendiği zaman olan beş bin yıl öncesinden itibaren Derinkuyu farklı toplulukların barındığı bir sığınak olmuş.

Bölgede yaşayanların aktardıklarına göre 1830'lu yıllara kadar Derinkuyu'da herkes yer altı kentlerinde ikamet ediyordu. Bugün kullanılan Derinkuyu adının yer altında bulunan ve 60 metre derinlikteki su kaynaklarından geldiği biliniyor.

Derinkuyu'da bulunan antik bir manastırda yapılan araştırmalar buranın geçmişte akıl hastalarının iyileştirilmesinde de kullanıldığı görüşünün ağırlık kazanmasına neden oldu. Eldeki bulgular manstırdaki odaların bir zamanlar akıl hastalarını tedavi etmek amacıyla kullanıldığını ortaya çıkarıyor.