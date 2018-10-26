Dünyanın en uzun deniz köprüsü açılıyor

Hong Kong-Zhuhai-Macao Köprüsü'nde son çalışmalar yapılıyor. Dünyanın en uzun deniz köprüsü unvanına sahip olacak yapı bu yıl sonu açılacak. 55 kilometre uzunluğundaki köprü Çin’in üç büyük şehrini deniz üzerinden birbirine bağlıyor.

Facebook Paylaş Twitter 0 OKUNMA

Dünyanın en uzun deniz köprüsü özelliğine sahip olacak Hong Kong-Zhuhai-Macao Köprüsü'nde genel mühendislik çalışmalarında sona gelindi. Işıklandırması, ayakları ve yolları tamamlanan köprüde şu anda denge testleri yapılmaya başlandı. Bu yıl sonu açılacak köprü, 55 kilometre uzunluğunda. Proje, Çin’in üç büyük şehrini deniz üzerinden birbirine bağlıyor. 10.6 milyar dolara mal olan köprünün 29.6 km’lik bölümü kesintisiz köprü şeklinde. 6.7’lik bölümü ise tünel. Köprünün bu üç şehirdeki ekonomik kalkınmayı artırması bekleniyor. Köprü, seyahat süresini de 3 saatten 30 dakikaya indirecek.

Paylaş Tweet at

Ucuz Bilet Bulunuyor...