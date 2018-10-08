Dünyanın en tehlikeli tatil yerleri

Adrenalin tutkunlarına özel 11 rota!

Peki bu hissi yaşamak isteyen nerelere gitmeli? İşte adrenalin tutkunlarına, gidenleri ölümle burun buruna bırakacak kadar tehlikeli olan 11 tatil bölgesi önerisi:

ÖLÜM VADİSİ / ABD

Dünyanın en sıcak bölgesi Death Valley'dir. Bu çölde su olmadan sadece 14 saat yaşayabilirsiniz. Bölgede şimdiye kadar kaydedilmiş en yüksek sıcaklık 56.7 derece,

DANAKİL ÇÖLÜ / ERİTRE

50 derece sıcaklık, sayısız aktif volkan, toksik gazları tükenen sıcak su kaynakları ve inanılmaz güzel bir manzara. Çoğu kişi bu korkunç yeri "Yeryüzü cehennemi" olarak nitelendiriyor ancak her yıl buraya yüzlerce maceracı ziyaret ediyor. Bölgede rehbersiz bulunmak yasak.

WASHINGTON DAĞI / ABD

Washington Dağı'nın zirvesi dünyadaki en hızlı rüzgarlara ev sahipliği yapmaktadır. Şimdiye kadar kaydedilen en yüksek hız saatte 327 kilometre saattir. Burada tehlikeli olan sadece rüzgarlar değil, hava sıcaklığı sıfırın altında 40 dereceye kadar düşer. Bölgedeki sürekli kar yağışı da devam etmektedir ve bu Washington Dağı'nı dünyanın en tehlikeli zirvesi yapar.

SİNABUNG VOLKANI / ENDONEZYA

Endonezya'nın Sumatra adasında yer alan aktif yanardağın çoğu yerinde patlamalar meydana gelir. Yakınlarındaki köyler 2010, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında lav ve kül ile tamamen kaplanmıştır. En son patlama 27 Şubat 2016'da meydana geldi.

IHA DA QUEİMADA GRANDE (YILAN ADASI) / BREZİLYA

Brezilya'nın kıyılarında saklı olan bu ada dünyanın en tehlikeli yeri olarak kabul ediliyor. Nedeni ise son derece basit. Ada gezegenin en zehirli yılanlarına ev sahibi yapmaktadır. Araştırmacılara göre metrekare başına yaklaşık 5 yılan yaşamakta ve dünyanın en zehirli yılanı Bothrops da burada bulunmakta. Brezilya hükümeti adaya ayak basmayı yasaklamış, ancak yıl boyu turistler burada boy gösteriyor.

MADIDI ULUSAL PARKI / BOLİVYA

Manzara gerçekten muhteşem değil mi? Ama bir o kadar da ölümcül. Neden mi? Çünkü bölge dünyanın en tehlikeli ve agresif hayvanlarına ev sahipliği yapmakta. Bölgedeki bazı bitkiler de ölümcül. Bunlardan herhangi biriyle temas kaşıntı, baş dönmesi ve döküntülere neden olur. Burada vücutta meydana gelebilecek bir kesik veya küçük bir yara tropik parazitlere neden olur.

BİKİNİ ATOLL / MARSHALL ADALARI

Masmavi bir deniz, harika bir kumsal.. Adeta cennetten fırlamış bir sahil gibi. Fakat Bikini Atoll adasını bir radyoaktif çoraklığa çeviren sayısız nükleer test programına ev sahipliği yapmıştır. Bu durum hem insanlar hem de tüm canlı organizmalar için bölgeyi son derece tehlikeli bir hale çeviriyor.

ELEPHANT KINGDOM / TAYLAND

Elephant Kingdom, turistlerin gezip görmeleri için küçük bir timsah çiftliğine çevrilmiştir. Turistler yarı kapalı derme çatma salları kiralayıp nehirde elleriyle timsah beslerler.

ERTA ALE VOLKANI / ETİYOPYA

Afar bölgesinde bulunan volkan gezegenin en tehlikeli yanardağlarından biridir. Devamlı küçük depremler yaratır, derin yarıklar açılır. Zirvesinde iki lav gölü bulunmakta. İçlerindeki lav oranları her gün değişkenlik gösterir.

NATRON GÖLÜ / TANZANYA

Fotoğrafa baktığınızda dünya dışı bir bölge gibi görünebilir. Bu gerçeküstü görüntü Tanzanya'dan. Gölün üzerindeki alkali tuz kabuğu o kadar tehlikelidir ki temas eden tüm canlılar hayatını kaybeder.