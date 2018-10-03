Dünyanın en şirin gezgini: Mr. Pokee

Sizi Mr. Pokee ile tanıştıralım...

Mr. Pokee, Wiesbadenli 26 yaşındaki pazarlama öğrencisi Talitha Girnus'un minik kirpisi.

Talitha Girnus Mr. Pokee'yi henüz 8 haftalıkken almış.

O günden beri birlikte dünyayı gezen ikili bu gezilerin fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşıyorlar.

Instagram hesabında 700 binden fazla takipçisi olan Mr. Pokee The Guardian, Times gibi ciddi yayınlarda haber olarak ününü pekiştirmiş.

Pazarlama öğrencisi olduğu için konuya hakim olan Mr. Pokee'nin sahibi üzerinde evcil hayvanının fotoğrafları olan fincanlar, telefon kapları gibi eşyalar satarak para da kazanıyor.

Böylelikle hem gezilerini finanse eden hem de fazladan para kazanan Mr. Pokee ve sahibi interneti kasıp kavuran sevimli hayvanlar furyasının en yeni ve en tatlı örneği oldular.

Hepimizin yurt dışına gittiğinde oranın simgesi olmuş yerlerde çektirdiği pozların benzerlerini veren Mr. Pokee sahip olduğu sevimlilikle sahibine daha uzun süreler ün ve paralar kazandıracak gibi görünüyor.