Dünyanın en sağlıksız beslenen 20 ülkesi

20- Ukrayna

Alkol tüketiminde sekizinci sırada yer alan Ukrayna'da yaşayan bir kişi her yıl 12,8 litre alkol tüketiliyor.

19- İngiltere

İngiltere alkol tüketiminde dokuzuncu sırada. Tütün ve tütün ürünleri tüketimi, obezite gibi sorunlar göz önüne alındığındaysa 19'uncu sırada yer alıyor.

18- Romanya

Romanya'da yaşayan bir kişinin her yıl ortalama 1,619 adet sigara tükettiği belirtildi.

17- Yunanistan

Yunanistan nüfusunun yüzde 25'inden fazlasının obez olduğu belirtildi.

16- Avustralya

Avustralya'da yaşayan bir kişi her yıl ortalama 11,2 litre alkol tüketiyor. Avustralya alkol tüketimi sıralamasında 17'inci oldu.

15- Lübnan

Tütün ürünleri tüketimi sıralamasında dünyada üçüncü olan Lübnan'da yaşayan bir kişi ortalama 3,023 sigara içiyor.

14- Kanada

Alkol ve tütün tüketiminin yoğun olduğu Kanada'da nüfusun yaklaşık yüzde 30'unun obez olduğu belirtildi.

13- Belçika

Alkol ve tütün tüketimi konusunda yedinci sırada yer alan Belçika'da obezite oranları da yüksek.

12- Estonya

Estonya nüfusunun yaklaşık olarak yüzde 24,5'inin obez olduğu belirtildi. Öte yandan ülkede bir kişinin yılda tükettiği alkol oranının 12,8 litre olduğu belirtildi.

11- Bulgaristan

Alkol tüketimi açısından dünyada altıncı sırada yer alan Bulgaristan'da nüfusun yüzde 25,6'sının obez olduğu belirtildi.

10- Litvanya

Litvanya'da yaşayan bir kişinin yıl boyunca tükettiği alkol oranı 18,2 litre olarak belirlendi.

9- ABD

Dünyada obezite konusudna dokuzuncu sırada yer alan Amerika'da nüfusun yüzde 35'inin tehlikeli derecede kilolu olduğu belirlendi.

8- Lüksemburg

Lüksemburg nüfusunun yaklaşık olarak yüzde 25'înin obez olduğu belirtildi.

7- Polonya

Polonya'da yaşayan bir kişinin her yıl ortalama 1,369 adet sigara, 12,3 litre ise alkol tükettiği belirtildi.

6- Hırvatistan

Hırvatistan'da yaşayan bir kişi yılda ortalama 13,6 litre alkol tüketiyor.

5- Macaristan

Macaristan'da bir kişinin her yıl ortalama 1,774 adet sigara tüketiği belirtildi.

4- Slovakya

Slovakya nüfusunun yüzde 27.4'ünün obez olduğu belirlendi.

3- Rusya

Rusya hem alkol hem de tütün tüketiminde ikinci sırada yer alıyor. Rusya'da yaşayan bir kişinin her yıl 13,7 litre alkol tüketirken 2,690 adet sigara içtiği belirlendi.

2- Slovenya

Slovenya tütün tüketimi konusunda dünyada altıncı sırada yer aldı. Slovenya'da yaşayan bir kişi her yıl 2,637 adet sigara içiyor.

1- Çek Cumhuriyeti

Dünyanın beslenme açısından en sağlıksız ülkesi olarak belirlenen Çek Cumhuriyeti alkol tüketimi açısından beşinci, tütün kullanımı açısından 11'inci sırada yer aldı. Çek Cumhuriyeti'nde nüfusun yaklaşık yüzde 29,1'i ise obez..