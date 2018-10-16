Dünyanın en riskli işi! Kazançları dudak uçuklatıyor

Diplomasi dilinde, ülkeleri önemli zirvelerde temsil eden kişiler için kullanılan bir terim olan Şerpa aslında Nepal'in dağlık bölgesinde yaşayan, bir etnik grubun adı. Himalayalara tırmanmak isteyenlere genelde hep bir Şerpa eşlik ettiğinden, ülkeleri zirvelerde temsil eden özel görevliler için de "Şerpa" tanımı kullanılıyor.

Şerpa'lar beş yüz yıl önce Doğu Tibet'ten Nepal'e göç etmişler

Şerpa sözü, Tibet dilinde doğu anlamına gelen "şer" ve halk-insan anlamına gelen "pa" ekinden oluşuyor.

Şerpalar yüzyıllardır Everest'in eteklerinde hayvancılık ve tuz ticareti ile uğraşırken son 50 yıldır dünyanın dört bir yanından gelen dağcılara destek olmalarıyla adlarını dünyaya duyurdular.

Yüksek irtifaya alışkın olmaları nedeniyle çok az oksijenle yetinebilmeleri, güçlü olmaları nedeniyle çok iyi yük taşımaları ve soğuğa dayanıklı olmaları sayesinde Everest'e çıkmak için bölgeye gelen tüm dağcılar için vazgeçilmez yardımcılar olarak göze çarpıyorlar.

Kısacası apoletlerinde Everest’in zirvesi bulunan dağcıların çok büyük bölümü bu başarılarını tamamen Şerpalara borçlular.

Ekibin tırmanışı sırasında çadırları onlar kuruyor, üst kamplara gitmesi gereken yükü onlar taşıyor, yiyecek ve içecekleri onlar hazırlıyor, rotaları, güvenlik araç gereçlerini, ipleri, boltları onlar döşüyor.

Geriye dağcılara sadece tırmanmak ve dinlenmek kalıyor.

Bir şerpa bu hizmetlerinin karşılığında bir tırmanıştan 1000 ile 2000 dolar arasında bir kazanç sağlıyor.

Hayatlarını büyük risklere attıkları düşünülürse bu paranın ne kadar az olduğu anlaşılıyor. Ancak dağlarda geçim koşulları bir hayli zor olan şerpalar için bu paralar hiç de fena sayılmıyor.

Onlar genellikle doğdukları günün adını alıyorlar. Örneğin Pazar günü doğmuş bir Şerpanın adı Nima olurken, Pazartesi günü doğmuşsa Dawa, Salı ise Mingma, Çarşamba Lhakpa, Perşembe Phurba, Cuma Pasang ve Cumartesi Pemba.

Himalayalar'da yaşayan Şerpalar için yürümek ve tırmanmak günlük yaşamın bir parçası olduğu için Everest’e tırmanan en genç insanın bir Şerpa olmasına şaşmamalı. (16 yaşındaki Temba Tsheri Şerpa, Everest’in zirvesine ulaşmış bir genç.)

Şerpalar için çocuklar çok önemlidir. Yeni doğan çocuklara isim vermek için özel törenler düzenlenir. Kızlar ev işlerini üstlenirken erkekler oyun oynamaya daha fazla vakit ayırır.

Şerpaların bir bölümü yolu dahi olmayan 4200 metre yükseklikteki dağ köylerinde yaşar. Bu köylerde iki katlı, taş evlerde barınan Şerpalar her yere yürüyerek gider ve her şeyi sırtlarında taşır.

Dağlık köylerde okul yoktur. Okula giden çocuklar aşağı köylere inmek için 4,5 kilometrelik yol kat eder.