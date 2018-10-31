Dünyanın en 'mavi' şehri! Görenler büyüleniyor

Şafşavan, Fas'ın en önemli turizm merkezlerinden biri. Her yıl binlerce turist Şafşavan kentini ziyarete geliyor. Eski bir yerleşim yeri olan Şafşavan, geçmişi yüzyıllara uzanan dokusunu koruyor. Şafşavan kenti en çok tamamı mavi tonlarına boyanmış evleriyle ünlü. Şafşavan ününü borçlu olduğu bu maviye boyalı evlerin ise hüzünlü bir hikayesi var...

Şafşavan nerede? Şafşavan kentine nasıl gidilir?

Şafşavan kenti Fas sınırları içinde yer alıyor. Kuzey Afrika'nın en batısında Akdeniz ile Atlas Okyanusu'nun birleştiği yerde yer alan Fas, Marakeş, Kazablanka gibi ünlü turistik yerlerinin yanı sıra son dönemde popülaritesi gitgide artan Şafşavan gibi yerlere de sahip.

Şafşavan, Fas'ın kuzeybatısında yer alan küçük bir şehir. Atlas Dağları'nın uzantısı olan Rif Dağları eteğinde kurulu olan Şafşavan, tarihi Tanca kentine yakın bir konumda yer alıyor. Berberi dilinde Boynuz anlamına gelen Şafşavan'ın Fransızca ve diğer batı dillerinde yazılış şekli Chefchaouen.

Şafşavan kentine İstanbul'dan gelmek için öncelikle Kazablanka'ya ulaşmak gerekiyor. İstanbul'dan Kazablanka'ya aktarmasız uçuşlar mevcut. 5 saatlik bir uçuştan sonra Kazablanka'ya ulaşmak mümkün. Kazablanka'dan da yaklaşık beş saatlik bir karayolu yolculuğuyla Şafşavan'a gidiliyor. Kazablanka ile Şafşavat arası 338 kilometrelik bir uzaklık var.