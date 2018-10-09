Dünyanın en iyi yeme içme şehirleri

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10 – BANGKOK

Sokak lezzetlerinin ön planda olduğu Bangkok, seyahat tutkunlarının en sevdiği destinasyonlardan biri. Wang Lang Pazarı’nda noodle (erişte) çeşitleri başta olmak üzere pek çok Tayland yemeğini bir arada bulmak mümkün.

9 – TOKYO

Geniş coğrafyası ve mistik havası ile Tokyo en merak edilen bölgelerin başında gelmektedir. Geceleri yeme içme mekanlarının zenginliğiyle bilinen Tokyo’da en çok geceleri Japon yemekleri turları düzenleniyor. Kalabalık sokak pazarlarında ikayaka denilen ızgara et yemeğini bulmak mümkün. Şehrin pek çok modern restoranı da Japon tatlarını barındırıyor.

8 – MADRİD

İspanya’nın turist merkezlerinden biri olan Madrid aynı zamanda damak zevkini ön planda tutanlarında ilk duraklarından biri. Tapas adlı yiyeceğiyle ünlü İspanyol şehrinde, yeme içme meraklılarının en çok tercih ettiği yer, San Miguel Pazarı.

7 – VENEDİK

Yılda 30 milyondan fazla turist çeken İtalya’da aslan payı kanalları ile meşhur Venedik’tir. Herkes için farklı tatlar sunan şehir şarap sevenler için sayısız şarap çeşidi ve eşsiz deniz yiyecekleri Venedik’in yeme içme kültürünün bir parçası.

6 - NEW YORK

Amerika’nın top şehri New York, Michelin yıldızlı restoranlardan köşe başı yiyecek satıcılarına kadar her zevke uygun yeme içme çeşidinin bulunabileceği bir şehirdir. Yeme içme seyahati sevenler, en çok Brooklyn’e yarım günlük turlara katılıyor.

5 - NEW ORLEANS

Bir yeme-içme şehri olan New Orleans aynı zamanda caz müziğinin doğduğu topraklar olarak biliniyor. Hindiba kahvesinden şekerli böreğe çeşitl tatların bulunabileceği şehirde yeme içmede en meşhur yer Fransız Mahallesi.

4 – BARCELONA

Mercat de la Boqueria adlı pazar, Barcelona’da yeme içme seyahatlerinin vazgeçilmez rotası.

3 – PARİS

Romantizm kokan Paris aynı zamanda kruvasan ve espressodan oluşan kahvaltısı, peynir dükkanlarıyla seyahat sevenlerin tartışmasın en sevdiği rota. Paris’e yeme içme ziyaret yapmak isteyenlerin en çok tercih ettiği bölge, Montmartre.

2 – FLORANSA

İtalyan şehri Floransa, Mercato Merkezi’ndeki yeme içme mekanlarıyla popüler. 1874 yılında açılan açık hava pazarı pek çok restoranı ve pek çok yiyeceği tek bir alanda topluyor.

1 – ROMA

Listenin zirvesinde İtalya’nın başkendi Roma yer alıyor. Tarihi bölgelerinin cazibesi dışında Cacio e pepe makarnası, dondurma dükkanları Roma’yı çekici kılan tarafı. Yeme içme tutkunlarının en çok bulunduğu yer, şehrin merkezindeki Prati bölgesi.