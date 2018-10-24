Dünyanın en ilginç yerleri

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Minik İnsanları Krallığı

Çin’de bulunan bir tema parkında çok değişik bir dünya yaratılmış. Kunming şehri yakınlarındaki tema parkında, parkın yaratıcısı Chen Mingjing, cücelik hastalığı olan insanların buraya taşınmasını istemiş. Tabi bu isteğin üzerine dünyanın dört bir tarafından cücelik hastalığı olanlar buraya gelmeye başlamış. Günümüzde yaşları 19 – 48 arasınada değişen 125 insan burada hayatlarını sürdürmektedir. Melek, prens gibi değişik kostümler giyen bu insanların evleri de mantar gibi farklı şekillerde ve rengarenk yapılmıştır. Yaşam alanları ise onlara göre dizayn edilmiştir. Ayrıca her birinin işi de var. Turistlerin akın ettiği bu bölgede bir hastane, bir okul, market, kafe ve çiçekçi bulunuyor.

Dünyanın En Mutlu Kabilesi

Brezilya’daki bir adada yaşayan Piraha Kabilesi, dünyanın en mutlu kabilesi olarak bilinmektedir. Yalnız bu kabileye gitmek için Brezilya’ya ulaştıktan sonra ekstradan 4 günlük bir tekne yolculuğu daha yapmanız gerekir. Zaman içinde büyük zorluklara göğüs geren kabile, günümüzde medeniyetten uzak kendi kültürlerinde yaşamaya devam ediyorlar. Tüm işlerin eşit şekilde paylaşıldığı Piraha Kabilesi genellikle avcılıkla uğraşmaktadırlar. Kabile daha çok birlikte zaman geçirme ve eğlenme peşindedir.

Ağaç Ev Cenneti

Dünyanın en sıcak ülkelerinden biri olan Kosta Rika’da yer alan ağaç evlerin hikayesi çok ilginçtir. Kuzey Amerika ülkesinde çok eski bir zamanda 600 dönümlük ormanı kesme kararı verilmiş. Sonrasında ise burada yaşayan Matthew ve Erica Hogan çifti ormanı satın alarak bu ağaç evlerden yapmaya başlamışlar. Ağaç evleri gören bazı insalar da Hogan çiftine katılarak ağaç evlerden yapmaya başlamışlar. Yıllar sonra ağaç evlerden oluşan harika kasaba ortaya çıkmış. Organik yaşamı benimseyen yerli halk, enerji olarak güneş pili kullanıyor. Yıl boyunca turist akınına uğrayan kasabadakilerin oldukça renkli ve huzurlu bir hayatları var.

Devekuşu Ayaklı İnsanlar

Güney Afrika ülkesi Zimbabwe’deki bir kabilede yaşayan tüm insanların sadece iki ayak parmakları var. Orta ayak parmakları yok ve ikisi de çarpık. Yürüyebiliyorlar ama koşu, spor gibi faaliyetler yapamıyorlar. Bu kabile arasında oluşan genetik bir rahatsızlıktan kaynaklanıyor. Bu hallerinden dolayı ”Devekuşu Ayaklı” kabilesi ismini almıştır. Bu kabilede biri kesinlikle dışarıdaki biriyle evlenemiyor. Çünkü yasak. Yaşam şartları oldukça zor olan bu kabile bir çözüm bekliyor.

Asırlık İnsanların Adası

Yunanistan’ın Sisam adasına bağlı İkarya Adası’nda yaşayanların büyük çoğunluğu 90 yaş ve üstündedir. Yakşalık 10 bin iyimser insanın yaşadığı İkarya Adası’na yıl boyunca binlerce turist uğrar. Burada yaşayan insanların çok az kısmı Alzheimer veya yaşlılığa bağlı hastalıklardan haberdardır. Burada değişik aktivitelere katılarak günlerine renk katıyorlar.