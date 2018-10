Dünyanın en güzel havuzu! Hayran kalacaksınız

Samoa’nın adını tüm dünyaya duyurmasını sağlayan To Sua, adada bulunan volkanın patlaması sonucu ortaya çıkıyor. Volkan patlamaları genellikle yıkım ve trajedi ile hatırlansa da çok uzun yıllar önce gerçekleşen patlama, bu kez bir doğa harikasını yaratmış. Yerel dilde ‘Büyük Çukur’ anlamına gelen To Sua, bölgede lavların oluşturduğu çukurları suların dolması ile oluşan havuzların en büyüğü.

Bugün gezginlerin dev bir yüzme havuzu olarak kullandığı ve balıklarla yüzmenin keyfini çıkardığı To Sua okyanus çukuru masmavi, berrak suları ve beyaz kumları ile unutulmaz bir deneyim vadediyor.

Havuzun ortaya çıkışından sonra suyun etrafını da beslemesi ile havuzun çevresini yeşil bitki örtüsü kaplıyor. Böylece oldukça küçük bir alanda doğa tüm güzelliklerini insanlara sunuyor. Havuzun devamında bulunan tüneller ise bu kristal berraklığındaki suyun okyanus ile birleşimini sağlıyor.

Böylece gezginler yaklaşık 30 metre derinliğindeki bir çukurda tuzlu okyanus sularında yüzmenin keyfini çıkarabiliyor. Ayrıca gerekli ekipmanların tedarik edilmesi halinde gezginler tünelleri kullanarak okyanusa geçiş de yapabiliyor. Böylece bu mükemmel gezinin heyecan dozu biraz daha artıyor.

To Sua okyanus çukuruna tropik bitkiler arasında yapılan kısa bir yürüyüşün ardından ulaşmak mümkün. Mavinin bambaşka tonuna ulaşan bu sabırlı yolculuğun sonunda tahta merdivenler ile çukurun içine inilebiliyor. İnip çıkarken ıslanan bu merdivenlerde hareket ederken ise oldukça dikkat etmek gerekiyor.

Merdivenlerin ardından volkanik bazalt kayalarıyla çevrelenen masmavi sularda yüzme ve tahta iskelede dinlenme keyfi gezginleri bekliyor. To Sua okyanus çukurunun popülerliği henüz bu denli artmamışken merdivenlerin bitiminde suya girilebiliyordu. Artan kalabalık, buraya bir tahta iskele yapmayı zorunlu kıldı.

Neyse ki ahşap malzeme seçimi sayesinde To Sua’nın doğal güzelliğine gölge düşmedi. Merdivenleri ve iskeleyi pas geçip çukurun tepesinden sulara atlayan adrenalin tutkunları da var. Her yıl binlerce gezgini Samoa’ya çeken To Sua, büyüleyici güzelliğiyle yeryüzünde yüzülebilecek en güzel yerler arasında.