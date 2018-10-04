Dünyanın en büyüğü! Burada tuzdan yapılmış otel bile var

Bolivya’nın doğal güzelliklerinden Salar de Uyuni, dünyanın en büyük tuz gölü. Göl gerek görünüşü, gerek turistik potansiyeli, gerekse tuz rezervi açısında oldukça yüksek bir cazibe merkezi olma özelliği taşıyor. Yaklaşık 10 bin 582 kilometrekarelik alana yayılmış olan ve deniz seviyesinden 3656 metre yüksekte bulunan bu doğa harikası gölde tuz kalınlığı, yer yer 25 metreye kadar ulaşıyor. Gölün kuru olduğu aylarda üzerinde arazi araçları, minibüs ve hatta kamyonlar bile rahatça hareket edebiliyor.

Bu akıl almaz doğal güzellik aynı zamanda 10 milyar ton tuz rezervi ile de dikkat çekiyor. Teknolojik aletler için lityum pil üretiminden gümüş madeni elde edilmesine pek çok kritik konuda da hammadde olarak kullanılan bu tuz, Bolivya ekonomisi için çok önemli bir gelir kaynağı.

Büyüklüğü ve ekonomik faydalarının yanı sıra Salar de Uyuni, gezginlere doyumsuz deneyimler yaşatıyor. Sabahın ilk saatlerinde başlayan ve uzman rehberler eşliğinde gerçekleştirilen gezilerde metrelerce kalınlıktaki bembeyaz tuzun üzerinde yürürken ayaklarınızın altında gıcırdayan tuz kristallerini hissetmeniz mümkün.

Rehberler sayesinde günün en güzel manzaralarını gölde yakalayıp fotoğraflama fırsatına da sahip olabilirsiniz. Mayıs ayından Kasım ayına kadar sert çöl ikliminin etkisi ile kuru olan göl, Aralık-Nisan ayları arasında ise yağışların etkisi ile sulak bir alana dönüşüyor. Gölün yansıtıcı yüzeyi ise size dünyanın en büyük aynasını uzaktan izleme fırsatı sunuyor. Gökyüzü ve yeryüzünün bir araya geldiği bu harika görüntü ile büyülenebilirsiniz.

Salar de Uyuni Gölü, turist akınına uğrayan bir bölge olduğundan çevrede çok sayıda otel bulunuyor. Bunlar arasında en özel olan ise duvarlarından mobilyalara, resepsiyon bankosundan lobiyi süsleyen heykellere kadar her şeyin tuz bloklarından Luna Salada Hotel. Salar de Uyuni gezisi sırasında mutlaka uğranması gereken duraklardan biri İnka Evi adı verilen adacık.

İnka harabelerinin yer aldığı, boyları 10 metreyi aşan devasa kaktüslerle örtülü adaya ulaşım kuru mevsimde bisikletlerle sağlanabiliyor. Gölün yer aldığı Altiplano Platosu’nda rüzgar erozyonu ile oluşan Arbol de Piedra gibi kaya formları ve arazi araçlarıyla ulaşılabilen lagünler de mutlaka görülmesi gerekenler arasında.