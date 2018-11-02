Dünyanın bir ucundaki saklı cennet

Zanzibar, İranlı göçmenler tarafından kurulan ve adını "zenciler sahili" anlamındaki Farsça "zengi bar"dan alan, Arap ve Fars toplumunun derin izler bıraktığı, Portekizlilerin, Ummanlıların ve İngilizlerin yıllarca hüküm sürdüğü büyük bir ada...

Coğrafi konumu, ticarete elverişli olması ve önemli bir deniz aşırı bağlantı noktası olması nedeniyle büyük devletlerin her zaman dikkatini çeken Zanzibar, gemişte bütün Doğu Afrika'da hüküm sürmüş Zanzibar Krallığı'na da ev sahipliği yaptığı biliniyor.

Günümüzde beyaz kumsalı ve turkuvaz mavisi okyanusu ile turistlerin ilgisini çeken ada, kıyı şeridinin dışında iç kesimlerde çok farklı hayatlara şahitlik ediyor. Kırsal kesimde yoksulluğun göze battığı Zanzibar'da şehir yaşantısında ise kendi has yaşam kültürüyle turistlerin beğenisini kazanıyor.

Zanzibar'ın önemli geçim kaynakları arasında balıkçılık bulunuyor. Dhow adı verilen yelkenli tekneleriyle Hint Okyanusuna açılan balıkçılar, gün boyu avlanarak tekrar adaya dönüyor.