Dünyadaki cennet gibi yerler

Görkemli dağlar, masmavi göller, devasa okyanuslar, muhteşem adalar... Bunların hepsini birden görmek bir hayata sığmayabilir. İşte gezmeye fırsatı olmayanlar ve ömürlerinin buraların hepsini birden görmeye yetmeyeceğini düşünenler için dünyanın cennet köşeleri...

1- GOBİ ÇÖLÜ / MOĞOLİSTAN

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Hayati şartlar ne kadar zor olsa da eşsiz manzarasıyla karşınızada Gobi Çölü... Orta Asya'da, Moğolistan Cumhuriyetinin güneyi ve Çin'e bağlı Sin-Kiang ve Kansu eyaletlerinin yakınlarındaki bölgeleri içine alan bölgede uçsuz bucaksız kum tepelerini izlerken büyüleneceksiniz.

2- TELATYN / POLONYA

Her köşesinin kartpostal güzelliğinde olan Telatyn, göz alıcı dağlar ve masmavi göllerle kaplı.

3- MORONDAVA / MADAGASKAR

Türkiye’den yaklaşık 12 saatlik bir uçuşun sonunda varabileceğiniz Morondava, Madagaskar adasının batısında, okyanus kıyısında, Mozambik kıyılarına bakan tarafta yer alan küçük bir şehir. Yoksulluğun korkunç boyutlarda olduğu şehirdeki Baobab ağaçları görenleri adeta büyülüyor.

4- VERZASCA NEHRİ / İSVİÇRE ALPLERİ

Dünyanın en berrak nehri olduğu söylenen Verzasca Nehri, 30 kilometre uzunluğa ve 35 metre derinliğe sahiptir. Zümrüt yeşili rengiyle dalış severler için cazibe merkezi haline gelmiş durumda.

5- OREGON JAPON BAHÇESİ / PORTLAND – ABD

Japon büyükelçileri tarafından Japonya dışındaki en güzel ve en hakiki Japon Bahçesi olarak tanımlanan bölge ABD’nin Oregon eyaletindedir.

6- AT NALI BENDİ - ANTİLOP KANYONU / ARİZONA – ABD

At Nalı Bendi, Kolorado Nehri’nin oluşturduğu vadilerin en meşhur noktalarındandır. Bölge aynı zamanda dünyanın en ünlü ve ziyaret edilen slot kanyonudur.

7- HOLLANDA

Hollanda diyince ülkemizde ilk olarak Amstredam akıllara gelse de, Hollanda’nın aynı zamanda gözalıcı güzellikte doğa parkları ve bahçeleri bulunmaktadır.

8- ASHİKAGA ÇİÇEK PARKI / JAPONYA

Japon bahçeleri arasında en meşhur ve görülmeye değer olanı Ashikaga Çiçek Parkı, Honshu adasının kalbinde yer almaktadır. Yıl boyunca, toprakları milyonlarca kokulu çiçek süslenmiştir. Parkın görünümü yılın zamanına bağlı olarak değişir. Şubat ve Mart ayları arasında çiçekli erik, nergis ve lalelerin tadını çıkarabilirsiniz.

9- TEKSAS / ABD

Kovboy şapkalarıyla ön plana çıkan Teksas’ta aynı zamanda birbirinden değerli doğa parkları yer almaktadır. Bunlardan en önemlisi ise Dallas Botanik Bahçesi’dir.

10- ULUSAL OLİMPİK PARK / WASHINGTON – ABD

ABD’nin Washington eyaletinde bulunan Olympic Ulusal Parkı, 3.734 km² alanda eşsiz bir bitki yelpazesine sahiptir.

11- MARQUEYSSAC BAHÇELERİ / VEZAC – FRANSA

Kendinizi masal diyarlarındaymış gibi hissedeceğiniz Fransa’nın Vezac şehrindeki Marqueyssac bahçelerine Julien de Cerve tarafından ağaçlara fantastik şekiller vererek bahçeye gerçek kimliğini kazandırmış oldu. Bugün 150.000’den fazla ağaca sahip olan bahçe beş kilometrelik yürüyüş yolu boyunca sıra dışı geometrik şekilleri ile ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

12- ALASKA / ABD

Amerika’nın yüzölçümü en büyük, nüfus yoğunluğu en az bölgesi olan Alaska, Rus İmparatorluğu'ndan 30 Mart 1867'de 7,2 milyon dolar karşılığında satın alınarak ABD'ye katılmıştır. Bering ve Kuzey Buz Denizi üzerine yayılan bir yarım ada olan Alaska’nın enfes doğasından büyüleneceksiniz.

13- BREZİLYA

Deniz, kum, güneş ve futbol cenneti olan Brezilya’nın her köşesi ayrı bir güzellik. Çok büyük bir ülke olan Brezilya, Amazon Ormanlarına sahip olduğu için aynı zamanda eşsiz bir doğaya sahiptir.

14- LALE BAHÇELERİ / HOLLANDA

Lale mevsimi geldiğinde bir milyondan fazla turistin akınına uğrayan Lale Bahçeleri, dünyanın en güzel bahar bahçeleri olarak anılıyor. Rengarenk lale tarlaları arasında dolaşırken büyüleneceksiniz.

15- BRETAGNE / FRANSA

Fransa’nın kuzey batı bölgesinde yer alan Bretagne, 7’inci yüzyılda kaçan Keltlerin yerleştiği bölgedir. Bu yıllarda ise Fransa’nın en güzel tatil destinasyonuna ev sahipliği yapmaktadır. Denizsever tatilcileri dünyanın dört bir tarafından Bretagne’ye akmaktadır.

16- NAGANO / JAPONYA

Japonya Alplerinde yer alan güzel şehir Nagano, kış sporları meraklılarının uğrak yerlerinden biri ama asıl ziyaretçi çeken yanı büyük Zenkoji tapınağı. Şehir aynı zamanda harika ormanlarıyla ünlüdür.

17- ÇİÇEK OKYANUSU / ÇİN

Çiçekleriyle ünlü Çin’de yer alan Çiçek Okyanusu, görenleri önce hayrete düşürüyor sonrasında ise kendine hayran bırakıyor.

18- GÜNEY CAROLİNA / ABD

Akvaryumlar, hayvanat bahçeleri ve su parklarının yanı sıra şelaleleriyle ön plana çıkan Güney Carolina’nın botanik bahçelerinde uzun yürüyüşler yaparak ruhunuzu dinlendirebilirsiniz.

19- MORAİNE GÖLÜ / KANADA

Adeta cennetten bir köşe olan Moraine Gölü, Kanada’nın en çok turist çeken önemli yerlerinden biridir. Banff Ulusal Parkı içindeki Moraine Gölü, Bahar aylarında birbirinden özel çiçeklerle ziyaretçilerine görsel bir resital sunar.

20- COLORADO / ABD

ABD’nin en yüksek eyaleti Colorado, gözlerinize inanamayacağınız karlı dağları ile tüm dünyaya ün saldı.

21- FLORİDA / ABD

ABD’nin en sıcak eyaletlerinden biri olan Florida, aynı zamanda “sunshine state” olarak anılmaktadır. Müzeleri, sahili, körfezinin yanı sıra çok çeşitli bitki örtüsünün olduğu ormanlarında harika vakit geçireceksiniz.

22- YENİ ZELANDA

Okyanusya'daki Güney Pasifik adaları arasında rüya gibi bir ülke olan Yeni Zelanda, Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit serilerine ev sahipliği yaparak güzelliğini çok kısa sürede tüm dünyaya göstermeyi başardı.

23- LAVANTA TARLALARIYLA PROVENCE / FRANSA

Kokusu ayrı rengi ayrı güzel olan Lavanta Tarlaları, UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası Listesi’nde. Her yıl milyonlarca turist bu eşsiz güzelliği keşfetmek için yollara düşüyor.

24- TİBET / ÇİN

Dünyanın çatısı olarak anılan Tibet’te Asya'nın kalbinde, efsaneler ve masallar ile süslenmiş unutulmaz bir deneyim yaşamaya ne dersiniz?

25- ALTAY DAĞLARI / RUSYA

Türk ve Moğol ırklarının ortaya çıktığı Altay Dağları’nda, heybetli dağların gölgesinde ruhunuzu dinlendirerek harika yürüyüşler yapabilirsiniz.

26- KYOTO'DA BAMBU ORMANI / JAPONYA

Japonya’da filmlere efsanelere konu olan Kyoto Bambu Ormanı’nı yerli halk aynı zamanda Hayalet Ormanı demektedir. Ormanın göz alıcı güzelliğinin içinde insanın kendini kaybetmemesi imkansız.

27- HITACHINAKA / JAPONYA

Yeşille mavinin büyüleyici bir harmoni içinde birleştiği, içinde neredeyse tüm renkleri barındıran enfes doğal alanların olduğu Hitachinaka’nın güzelliği karşısında büyüleneceksiniz.

28- FUJİ DAĞI YAKININDAKİ ÇAY BAHÇELERİ / JAPONYA

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Japonya’nın sembolü Fuji Dağı ve yakınındaki çay bahçelerinin güzelliği gözlerinizi kamaştıracak.