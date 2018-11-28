Dünyada sadece bu köyde bulabileceğiniz bir şey var!

Tahtakuşlar Köyü Anadolu’nun sürprizlerle dolu, az bilinen hazinelerinden

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Seyahat severler yeni bir seri ile yine karşınızdayım. Sizleri biraz kuzey ege bölgesinde bulunan Kazdağları’nın eteklerinde ki köylerde gezdirmek istiyorum. Bugün sizlerle havasından bile farklı olduğunu anlayacağınız bir köy olan Tahtakuşlar Köyü’nü paylaşacağım.

Tahtakuşlar Köyü: Anadolu’da bir şaman diyarı

Şamanlar ve şamanzim inancı hakkında herkesin az çok bilgisi vardır diye düşünüyorum. Türkler İslam dinini benimsemeden önce bu inanca bağlıydılar. Tahtakuşlar köyü hala şaman inancının geleneklerini ve ayinlerini yaşatan bir köy.

Siz hiç bir köy müzesi gezdiniz mi?

Tahtakuşlar Köyü’nde ayrıca bence kesinlikle görmeniz gereken bir müze var hatta sırf bu müze için bile köye gidebilirsiniz. Emekli ilkokul öğretmeni Alibey Kudar tarafından açılan Tahtakuşlar Köyü Etnografya Müzesi o kadar sıcak ve merak uyandırıcı ki çoğu büyük müzelerden bile çekici gelmiş olabilir bana.

Müze 1991 yılında açılmış; öğrenci giriş ücreti 2 tl, sivil giriş ücreti ise 4 tl. Ali Bey kendi doğup büyüdüğü bu topraklara olan vefa borcunu fazlası ile ödemiş.

Kendisi bir zamanlar yurda cevherler yetiştiren okullardan olan köy enstitüsünden mezun. Bana kalırsa bu gerçekten imrenilecek bir durum.

Eşi benzeri yok!

Müzedeki en ilgi çeken şey deri sırtlı deniz kaplumbağası, 1997 yılının ekim ayında denize balık için açılan Mehmet Temiz’in ağlarına takılmış.

O günden günümüze de müze de sergileniyor dünya da sergilenen bir eşi benzeri daha yok; boyu tam olarak 197 cm bu nefes kesici değil mi?

Müzenin içerisinde bir bölüm Oramiral Emin Göksan anısına düzenlenmiş bu bölümde denizcilikle ilgili parçalar sergilenmekte.

Müzenin bir bölümünde kendinize ya da sevdiklerinize hatıra ve anı olarak alabileceğiniz çok tatlı eşyalar, takılar mevcut. Tahtakuşlar köyün de ayrıca bir anıt ağaç bulunmakta gitmişken onu da ziyaret edip serin serin altın da oturabilirsiniz.

Tahtakuşlar Köyü ‘ne nasıl gidilir?

Tahtakuşkar Köyü Balıkesir Güre’ye bağlı küçük bir köy. Bazen bir yeri anlamanın yolu orada yaşayanlarla iki kelam etmek olur ya işte öyle bir yer.

2 kelam etmeniz biraz ruha dokunur. Köy Güre merkezi geçtikten sonra ana yoldan 2 kilometre içeride kalıyor.

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