Dünyaca ünlü turistik kent sular altında kaldı

İtalya’nın adalar ve kanallardan oluşan Venedik kentinde şiddetli sel baskıları yaşanıyor. Yoğun yağış ve kuvvetli rüzgârların da etkisiyle sokakların büyük bölümü sular altında kaldı.

TURİSTLER SULARIN İÇİNDE

Tarihi kentte en çok etkilenenlerden biri turistler oldu. Her yıl milyonlarca turist ağırlayan kentin sular altında kalması nedeniyle şehrin misafirleri kentte çizmelerle dolaştı.

SELİ UMURSAMADILAR

Kentin dörtte üçü sular altında kalırken, su ile yaşamaya alışık olan Venedik şehri sel felaketine rağmen normal akışında yaşamaya devam ediyor.

Sel rotasında kaydedilen bir görüntüde, bir restoranın sular altında kalmış olmasına rağmen içeride müşterilerin suların ortasında yemek yediği, garsonların ise çizmelerini giyerek siparişleri servis ettiği görülüyor.