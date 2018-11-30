Dünya içinde başka bir dünya: Aiguille Du Midi Dağı

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Kavak sever gezginlerin en favori rotası Aiguille Du Midi Dağı, Alpler’in devi Mont Blanc’ın insan tarafından ulaşılabilecek en yüksek noktası konumundadır. Yüksekliği 3.842 km olan Aiguille Du Midi Dağı, Mont Blanc’ın dört tepesinden biri. Dağın zirvesine ilk olarak 1786’da Fransız dağcılar, Jacques Balmat ve Michel Paccard çıkmıştı.

Zirveye çıkarken dünyanın en dik teleferik sisteminden faydalanıyorsunuz. Görüntüsüyle nefes kesen Aiguille Du Midi’nin zirvesine ulaşabilmek tasarlanan teleferik, 1955 yılından beri hizmet veriyor.

Teleferik 1035 mt’den 3.842 km’ye hiçbir yapay destek olmadan 20 dakika içinde ulaşabiliyor. Teleferiğin yapımına 1945 yılında başlandığı, fakat hava koşulları nedeniyle uzun sürdüğü ve 10 yılda tamamlandığı biliniyor. Fransa’nın en turistik bölgelerinden biri olan dağda, nefesinizi kesecek manzarayı rahatlıkla izleyebilmeniz ve fotoğraflayabilmeniz için bir teras da bulunuyor.

Aiguille Du Midi’nin zirvesine ulaştığınızda bulutların üzerinde, beyaz fon eşliğinde başka bir dünyadaymışsınız hissini uyandıracak iki sivri kule var. Dağın zirvesinde bir de, masalsı manzarada fotoğraf çektirebilmek ve bu eşsiz anı zamana sabitleyebilmeniz için bir cam kabin bulunuyor.

“Step Into The Void” (Boşluğa Adım) ismi verilen bu cam kabin 2014 yılında yapılmış. Bu gizemli manzaraya bir de etrafta uçuşan turuncu gagalı kargalar dahil olunca, kendinizi bir masalın içinde gibi hissetmemeniz imkansız. Kayak sporu için bir cennet olan bu dağda, maceraya atılan kayakçılar, sanki başka bir gezegene adım atan astronotlar gibi diyebiliriz. Yamaçların çok dik olduğu bu dağda kayakçılar yüksek güvenlik önlemleri alıyorlar.

Nefes kesen manzaranın tadını çıkardıktan sonra, ikinci eşsiz deneyim için hazırlıklar başlıyor. Kayakçıların tümü ekspres bantları, karabinaları, emniyet kemerleri, tırmanış ipleri ve perlonlarla tırmanışa başlıyorlar. Tırmanış sırasında karşılaşılabilecek en büyük riskler ise çığ ve krevase denilen, derin buz yarıkları. Ayrıca kayak sporunun ortaya çıktığı yerlerden biri olan Alp Dağları’nın, 1924 Kış Olimpiyatları’na ev sahipliği yaptığı da biliniyor.