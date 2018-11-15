Drakula’yı ararken gizli cenneti buldu

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Kont Drakula’nın adı yaşadığı topraklar olan Romanya’nın önüne geçmiş durumda. Drakula’nın efsanesinin peşinden gitmek isteyen turistler başta Transilvanya olmak üzere, Romen köylerinin güzelliğini fark etmeden geçip gidiyor. Romen halkının kökleri bu topraklardan geliyor.

Başta Romalılar ve Osmanlı İmparatorluğu olmak üzere, neredeyse herkes tarih boyunca Transilvanya'yı fethetmek istemiş.

Transilvanya'nın güzelliği ve büyük zenginlikleri için çok uzun süren savaşlar oldu.

Aurel Paduraru adlı gezgin, bölgedeki muhteşem manzaraları yakalamaya çalışmış. Paduraru bu fotoğrafları için: “Sizler de benim gibi sanki geçmişten bir kesit gibi 'zamanda donmuş' bu yerleri görebilirsiniz.” diyor.

Aurel Paduraru: “Hepimiz hayatlarımızı yaşıyoruz ancak hala çok fazla servet sahibi olmayan ve bizden daha mutlu olan insanların olduğunun farkında değiliz.” diyerek sözlerini noktalıyor.

Siz de yeni yerler keşfetmeyi sevenlerdenseniz, bu fotoğrafları gördükten sonra Romanya kırsallarını rotanıza ekleyeceksiniz.