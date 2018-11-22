Doğu Ekspresi kalkıyor! Yolcu kalmasın... İçinizi ısıtacak bir kış masalı

Instagram'ın fenomen gezginleri @Gezgezciler hesabının yazarları sizler için Doğu Ekspresi ile Kars'a kadar gitti, dönüşte de Erzurum'u gezdi gördü ve yazdı...

Doğu Ekspresi kalkıyor yolcu kalmasın!

Eveeet, yine geldi doğu ekspresi zamanları.. Geçen seneden bilet bulup bir türlü gidemeyen arkadaşlar olduğunu düşünüyorum çünkü geçen sene inanılmaz patlayan bir gezi rotası oldu burası. O zaman gelin öncelikle, keşfettiğim bilet alma tüyolarına bakalım.

Doğu Ekspresi bileti nasıl alınır?

İlk olarak bu bileti alabilmek için gerçekten ama gerçekten çok istiyor olmanız lazım. Çünkü ciddi bir uğraş gerektirecek. Biletler tam 30 gün önceden satışa çıkıyor ama bu demek değil ki her gece saat 00.00 da 30 gün sonra ki biletler çıkıyor. Örneğin 7 Aralık biletleri 7 Kasım'da herhangi bir saatte satışa açılabilir. Önemli olan o satışa çıktığı anı denk getirmek. Bunun için de bütün isteğimizi kullanıp gerekirse 2 dakika da bir sistemi güncelleyip kontrol etmeniz gerekiyor. İşte bu nokta da bileti ne kadar istediğinizi göreceğiz ☺

Ve biletin açıldığını gördüğünüz anda, düşünmek için ya 3 ya 5 saniyeniz olacak. O yüzden hiç düşünmeden hemen bileti almamız lazım, daha sonra dan bilet iptali, değişikliği çok kolay bir şekilde yapılabiliyor. O yüzden çokta tereddüt etmeye gerek yok zaten. Bileti almanız için sizden TC bilgilerinizi de istiyor, o yüzden bilet alacağınız kişilerin bilgileri önceden sizde hazır olsun, yoksa da yine problem değil, tüm biletleri kendi adınıza alıp daha sonra değiştirebilirsiniz, veya değiştirmeseniz de problem yaratmayacaktır.

Doğu Ekspresi Oda Seçimi

● Pulman (Sadece koltuk)

● Örtülü Kuşetli ( 4 Kişilik oda)

● Yataklı (2 Kişilik oda)

● Yemekli Vagon (Trende ki herkes kullanabiliyor. Küçük bir kantin mevcut.)

Pulman, Ankara’dan-Kars’a değilde, ara duraklarda inip binenlerin tercih ettiği bölüm. Örtülü Kuşetli, 4 kişilik odalarda kalıyorsunuz, 2 altta 2 üstte koltuk var, alt kısımda ki yataklar önce 4 kişilik koltuk oluyor, açtığınızda yatağa dönüşüyor. Cam kenarında da minik bir masa mevcut. Bunun dışında herhangi bir saklama alanı mevcut değil.

Yataklı, 2 kişilik odalardan oluşuyor, içerisinde ayrıca tuvalet ve lavabo mevcut. Ayrıca eşyalarınızı depolayabileceğiniz bir dolap ve kısmen daha büyük açılır bir masa bulunuyor.

Yemekli Vagon, Trende seyahat eden herkesin kullanabildiği, küçük bir kantin olan vagon. Burada kendi yemeğinizi veya kahvaltınızı da yapabilirsiniz. Sadece tek bir vagon var, biraz küçük o yüzden dolu olabilir genelde.

Tuvalet olmayan odalar ve bölümler için her vagonun başında ve sonunda tuvaletler mevcut. Gelende iki kişilik olan vagona doğru gidip en son tuvalete girerseniz her daim temiz olacaktır ☺

Doğu Ekspresi ile yolculuk tavsiyeleri

Yanınıza yiyecek ve içeceklerinizi almanız sizin yararınıza olacaktır. Kantinde ki yemekler çok yüksek fiyatlı değil ancak tat ve doyuruculuk bakımından sizi tatmin edemeyebilir. Bu yüzden yanınıza kahvaltılık, atıştırmalık ve akşam yemeği için mutlaka bir şeyler bulundurun veya tren gara gelmeden oradan bir yeri arayarak trene yemek söyleyebilirsiniz. Özellikle Erzurum'da Çağ kebabı ve Kadayıf tatlısı söylemek bu trenin olmazsa olmazlarından.

Trende alkol satışı yok ama yanınızda getirirseniz kendi vagonunuzda içebilirsiniz. Akıp giden manzaralara karşı bir iki kadeh rakı veya şarap içmeden den olmaz sanırım.

Trende harika manzaralar var, bu yüzden hava kararınca uyuyup, hava aydınlanmaya başladığı gibi erkenden kalkmanız en büyük tavsiye ☺ Bol bol manzaraların tadını çıkarın, her mevsimde aynı manzaralar var tabiki ama bu tren’in hakkı en çok kışın bembeyaz manzaralarda çıkıyor.

Dönüşte Erzurum'da bir mola verin

Doğu Ekspresi ile Kars'a ulaşıp geri dönüş yoluna çıktığınız zaman ise dönüş yolunda mutlaka Erzurum'da inin ve bu şehirde birkaç gün geçirin. Birkaç gün sonra Erzurum'dan geçen başka bir trenle yolunuza devam edebilirsiniz. Peki Erzurum'da ne yapacaksınız? Öncelik'le Erzurum'da indiğinizde Yolcu360 ile bir araç kiralayın. Erzurum araç kiralama seçeneklerini değerlendirin. Ondan sonra keyfinizce şehri gezin.

Erzurum’da gezilecek yerler

Yakutiye Medresesi: Selçuklu dönemi geleneksel mimari tarzını yansıtan medrese Cumuriyet Caddesi’nde bulunuyor. Medrese dışındaki motifler ve sembolik tasvirler daha yaklaşırken ilginizi çekecek. 1994 yılından beri Türk İslam Eserleri ve Etnografya Müzesi olarak hizmet veren müze, şehrin önemli tarihi eserleri arasında.

Ulucami: Selçuklu dönemi mimari özelliklerini taşıyan ve şehrin en büyük ibaret yeri olan Ulucami, 1179 yılında inşa edilmiş. Aynı anda 6 bin kişinin ibadet yapabildiği cami görkemli mimarisiyle beni kendine hayran bıraktı. Kent merkezine oldukça yakın olan cami çokça ziyaretçi çekmekte.

Çifte Minareli Medrese: Diğer adıyla Hatuniye Medresesi, Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykubat’ın kızı Hüdavent Hatun tarafından yaptırılmış önemli bir eser. Sivas’takine göre çok daha iyi korunmuş olan medrese merkezde Ulucami’nin hemen karşısında.

Üç Kümbetler: Anadolu Selçuklu dönemi eserlerinden olan kümbetlerin en büyüğü emir Saltuk’a ait. Diğer iki kümbetin ise kim tarafından yaptırıldığı ya da kime ait olduğu bilinmiyor. Çifte Minarelii Medrese’nin hemen arkasındaki Üç Kümbetleri mutlaka görmelisiniz.

Tabyalar: Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Erzurum’un savunması için yapılan askeri yapılardan şehri kuşbakışı izleyebilirsiniz. Aziziye ve Mecidiye Tabyaları en görkemlilerinden.

Atatürk Evi Müzesi: Atatürk’ün 1919 temmuzunda şehre geldiğinde kullandığı ve ikinci gelişinde Erzurumlu’lara hediye ettiği ev şu anda müze olarak hizmet veriyor. Müzede Atatürk’ün eşyalarını ve fotoğraflarını görebilirsiniz.

Erzurum Evleri: Yaşlarının 100-130 yıl arasında olduğu söylenen evler mimarisi ile beni çok etkiledi. Varlıklı ailelerin yaşadığı evler dışında halkın da yaşadığı iç içe geçen yapılar ilgi çekiciydi. Şu anda bu evler hem müze hem de yöresel lezzetleri deneyimlemek için ziyaretçilerini bekliyor. Erzurum ziyaret edilecek yerler listenize mutlaka eklemenizi öneririm.

Taşhan: Osmanlı dönemi eseri olan bu han Yakutiye Medresesi’ne yakın bir konumda yer alıyor. Oltu taşı, tesbih ve hediyelik eşyaların satıldığı handa, Oltu İlçesi’nden çıkarılan ham oltu taşı işlenip satışa sunuluyor. Hesiyelik alışverişinizi buradan yapabilirsiniz.

Erzurum Kalesi: Anadolu-Türk mimarlığının ilk örneklerinden olan kale, şehre yakın konumu ile ziyaretçileri kendisine çekiyor. Yaklaşık 2000 metre yüklekliğindeki kaleden şehri kuşbakışı görebilirsiniz. Mescid ve saat kulesi kalenin en çok dikkat çeken eserlerinden.

Erzurum’un Kapadokyası!

Narman Peri Bacaları: Doğal olaylar sonucu oluşan peri bacaları şehre 7km uzaklıkta. Unesco Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’ne giren Narman Peri Bacaları şehre şehrin en önemli gezilecek yerlerinden.

Öşvank Kilisesi: Görkemli yapısıyla dikkat çeken Öşvank Kilisesi, 961 yılında yapılmış. Hristiyan Gürcüler’in sıklıkla ziyaret ettiği kilise, Uzundere İlçesi’ne bağlı Çamlıyamaç Köyü sınırı içinde yer alıyor. Her ne kadar ulaşımı biraz meşakatli de olsa ziyaret etmenizi öneririm.

Tortum Şelaleleri: Tartışmasız Türkiye’nin en görkemli şelalesi. 50 metreden çağlaya çağlaya dökülürken yarattığı gökkuşağını izlemek mükemmel. Şelale etrafındaki dinlenme yerlerinde güzel vakit geçrebilirsiniz.

Yedigöller: Erzurum’un İspir İlçesi’nden yaklaşık 40km uzaklıktaki bu doğa harikası gördüğüm en güzel yerlerden, resmen büyülendim. Yolu biraz meşakatli olsa da manzarayı gördüğünüzde değer diyeceksiniz. Ayrıca belirtmeliyim ki buraya sadece 4×4 arazi araçlarıyla gidilebiliyor.

Tortum Gölü: Şehir dışında ziyaret edilecek yerlerden olan Tortum Gölü, Uzundere’den yaklaşık 15 dakika uzaklıkta. Nefis manzarasıyla keşfinizi bekliyor.

Doğu Ekspresi ile yolculuğunuzun en güzel duraklarından biri olacak Erzurum'u tadına vararak gezmek için siz de Yolcu360'tan bir araç kiralayın.