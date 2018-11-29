Uşak gezi rehberi: Daha önce neden gitmemişim dedirten şehir

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Ufacık tefecik içi dolu turşucuk derler ya işte tam da böyle bir yer şu Uşak. Tıpkı Muş’a gezmeye gittiğimi duyunca şaşırdıkları gibi Uşak’a da gezmeye gittiğimi duyunca bazı arkadaşlar ne alaka dedi. Alakasını şöyle anlatayım benim için güzel – çirkin şehir yoktur şehirler için tüm şehirlerin bir kez de olsa keşfedilmeye hakkı vardır. Siz de benim gibi bu şirin kenti keşfetmek isterseniz Yolcu360‘tan kiralık araç fiyatlarına bakmadan yola çıkmayın.

Size 2 günlük Uşak ziyaretimi anlatayım, üniversite de sınıf arkadaşım olan Pınar Özdemir aynı zaman da fanatik bir uşaklı kendisine bu seyahatte vesile olduğu için tekrar teşekkür ediyorum. Nasıl anlatsam bilemedim böyle ufak ama sımsıcacık bir şehir bir günde bütün ilçelerini gezersiniz. Adından ötürü kime söyleseniz Karadeniz’de olduğunu düşünüp yanılabilirler iç Ege bölgesinde bir Yörük diyarıdır. Batısında Manisa, doğusunda Afyon, güneyinde Denizli, kuzeyinde Kütahya bulunmakta böylece sizin de anlayacağınız üzere tam olarak bir kilit nokta olmaktadır.

Uşak‘a gidince mutlaka görün: Yörük kilimleri

Yörüklerin olduğu yerde ne olur tabi ki de dokumacılık, o enfes kilimleri anlatmakla bitiremeyiz ayrıca her ne kadar seramikte Kütahya nam salsa da bence Uşak da en az onlar kadar iyi. Sizi bu güzelim şehre gelmeniz için onlarca neden söyleyebilirim ama ben en büyük nedenden başlamak istiyorum zaten tek başına yetecek bir neden aynı zamanda.

Uşak‘ın en güzel noktası: Ulubey Kanyonu



Ulubey Kanyonu 45 kilometre uzunluğuyla dünyanın en büyük 2. Kanyonu Uşak’ta 1. Hangisi diye merak ederseniz Arizona’da bulunan Grand Canyon. Ulubey kanyonuna inşa edilmiş cam seyir terasından bakabilirsiniz bu sizi heyecanlandırır.

Bu manzaradan sonra kanyonun içine içiyoruz Ulubey ve Banaz çayı kanyona can veriyor. Pınar’ın annesinin anlattığına göre eskiden kanyon içerisinde oldukça bol meyve ağaçları olurmuş; ayva, elma, incir ve nar özellikle bunlar oldukça bereketliymiş. Kanyon içerisinde tarım faaliyetleri tekrar aktif hala getirilmeye çalışılıyormuş elbette.

Clandras Köprüsü

Uşak’ta 6 ilçe bulunmakta bu da gezinizi oldukça sakin yapma şansı veriyor. Çok eski tarihlerde bile oldukça gözde bir şehir olmuş nedeni ise İç Anadolu’yu ve Ege’yi bağlaması. Eski ticaret yolu olan Kral yolu buradan geçiyor.

Fotoğrafına bakıp burası da neresiymiş dedirtecek bir yerden bahsetmek istiyorum; Clandras Köprüsü tam 2500 yıl önce Frigyalılar tarafından Banaz çayı üzerine inşa edilmiş bir sanat eseri. Uşak Karahallı ilçesinde bulunan Clandras Köprüsü il merkezine 42 kilometre mesafededir, bu şehre gelip burayı görmeden sakın dönmeyin derim.

Pepuza Antik Kenti

Herkes gider Blaundus Antik kentine ben giderim Pepuza Antik kente; sıkı durun ikinci bir Efes doğuyor desem yeridir. Pepuza antik kenti çok yeni keşfedilmiş Karahallı sınırları içinde bulunuyor umarım hakkettiği değeri yakın zamanda görmeye başlar.

Uşak‘ta ne yenir?

Tabi ki bu şehir de yemezsiniz şehri terk etmeyin dediğim tescillenmiş Tarhana çorbası ben evde yeme lüksüne sahip oldum. Pınar’ın annesi çok lezzetli kendi yapımı tarhana ve ceviz reçeli yedirdi sonra bükme (gözleme) yedik diğer ege illerinde karşılaşmadığım bir tat olarak ilk defa kabaklı yedim o da mükemmeldi. Anlatmakla bitmeyecek kadar güzeldi yakın olduğu için Denizli’nin Çivril ilçesine gittik onu ayrıntılı gezemedim ama bir kez daha ziyaret edeceğimden eminim en son kendimi elma bahçesinde kaybettim.

Allah’ım bu kadar mı güzel olur bir bahçe hafiften de yağmur tabi bilmeyenler için Çivril’in elması meşhur hatta Elma Festivali olur onu da bir ara anlatırım. Bu küçük Uşak turunda kalbi güzel Hüseyin Canbaz abime verdiği bilgiler ve yardımlar için teşekkür ediyorum. Hadi bakalım tabuları yıkın bir kaçamak da Uşak’a yapın çünkü o da sizi bekliyor tüm sevecenliği ile.

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