Çukur’un efsane karakteri Vartolu’nun memleketine gittik!

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Varto nerede?

Bambaşka bir coğrafyayı bir nebze anlatmaya çalışacağım bu kez; gitmeden önce haritada yerini dahi bilmediğim bir yer. Muş’a bağlı Varto’yu çoğunuz gündemdeki diziden biliyor olabilirsiniz fakat ben televizyondan uzun süre uzak kaldığım için benimki tamamı ile bir ilginç yolculuk olarak gelişti.

Diyarbakır seyahatimde iken sosyal medya hesabımdan bir davet aldım. Varto'da yaşayan bir edebiyat hocası beni kendi doğup büyüdüğü ilçesine davet etti. Benim için hikaye ve yolculuk böyle başladı. Eğer siz de gitmek isterseniz Yolcu360’tan bir araç kiralayıp Muş Havalimanı’ndan kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Ben Varto’da birkaç tarla ve köylü görürüm diyordum ne olabilir ki en fazla diye geçirerek içimden. Ne mi buldum?

Varto: Samimi topraklarda bir gezi rotası

Ben bu topraklarda samimiyet, hoşgörü, misafirperverlik, azımsanmayacak bir doğa ve asla unutulmayacak kadar güzel insanlar buldum. Varto’ya muş merkezden akşam saatlerinde vardık bizi bir dere kıyısında dost meclisinde ağırladılar ateş başında bağlamalar sözler ve taş üzerinde demlenmiş çay.

Kalabalık sayılırdık benim oraya gitmeme vesile olan Özkan hocam kardeşleri ve arkadaşları hepsi çok çok sevecen ve iyi insanlar. Geceyi Zaza dilindeki ezgiler süslüyordu, daha sonra neşesi ve enerjisine hayran olduğum Derman’ın evinde misafir olduk İzmir’den Varto’ya gelen bir hemşire :) ertesi gün gündüz gözü ile birkaç cadde olan Varto’yu gezdik baharın ilk zamanları idi. Doğa daha yeni uyanıyordu.

Ağaçlar dere dağlar koyun sürüleri her şey ama her şey beni o kadar basit düşündüğüm için utandırıyordu dere kenarında çok keyifli bir kahvaltı yaptık. Esprileri ile bizi Erkan gerçekten çok güldürdü.

Tabi tüm misafirperverlikleri için Akhan kardeşlere teşekkür etmeden olmaz. Özlem abla ki bize patik ve lif hediye etti yani bu güzel insanlar anlatmakla bitmez yolunuz bir gün doğu illerine düşerse bir mola da Varto da verin derim.

Varto: Yeşil ve ıssız

Yeşil Varto sizi çok ama çok şaşırtacak emin olun. Olumsuz olaylar yüzünden bölge de her yıl düzenlenen yayla şenlikleri iptal edilmiş. Belde çok ciddi ve büyük rakamlarda göç vermiş bir bölge 1966'da 6.9 şiddetinde olan deprem sonrası bu göç oldukça artmış.

Yerleşim bölgesi 1650 rakımda bulunuyor yemyeşil vadilere sahip dağları oldukça görkemli.

Varto’ya gezmeye geldiğimizi öğrenen hem askerler hem polisler bu durumu oldukça ilginç bulmuşlardı ama biz burayı ve insanlarını çok sevdik. Umarım günün birinde sizin de yolunuz oralara düşer ve ne demek istediğimi daha iyi anlayabilirsiniz. Bu memleketin her toprağı her karışı o kadar benzersiz ve değerli ki sözcükler yetersiz kalır.

Yolunuz Muş’a, yolunuz Varto’ya düşsün. Eğer nasıl gideceğinizi düşünüyorsanız Yolcu360’tan, Muş Havalimanı’nda teslim alacağınız şekilde bir araç kiralayın ve Varto levhalarını takip ederek rahatlıkla ulaşın!