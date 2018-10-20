Büyüleyici bir yolculuk! Asya’nın muazzam çölleri

Türkiye'nin İki Katı Yüzölçümü ile Gobi Çölü

Gobi Çölü Moğolistan'ın üçte birini kaplayan büyüklüğü ile dünyanın en büyük çölleri arasında yer alıyor. Uzunluğu 1600 kilometre olan çölün genişliği ise 480 – 965 kilometre arasında değişiyor. 2 yılda bir yağmur alan Gobi Çölü'nde kışlar aşırı soğuk, yazlar ise fazlasıyla kurak geçiyor. Öyle ki kışın sıcaklık -40 derece civarında iken yaz aylarında 45 °C'yi buluyor.

Gobi Çölü'nde görülmesi gereken yerlerin başında kum tepeleri geliyor. Sabah saatlerinden akşama doğru rengi sarıdan gül rengine doğru dönüşen kum tepeleri farklı bir deneyim yaşatıyor. Khongor kum tepelerini develer ile keşfedebilirsiniz. Yol boyunca dikkatinizi çekecek Dungene Vadisi ise olağanüstü kanyonları ile şaşırtıyor.

Dinozor yumurtalarının bulunduğu Bayanzag, 60 milyon yıl önce dinozorların yaşadığı bir yer olarak dikkat çekiyor. Çölün içindeki bu alanda dinozorların yaşadığı yerlerde yürüyerek milyonlarca yıldır var olan bu tarihi kalıntıları keşfedebilirsiniz. Gobi Çölü'ne gitmek için önce Dalanzadgad'a ulaşmanız gerekiyor. Şehir turunun ardından bölgedeki turlar ile anlaşıp yolculuğa başlayabilirsiniz.

Dünyanın En Büyük İkinci Kum Çölü: Taklamakan

Tarim Çöl Otobanı'nı içinde bulunduran Taklamakan Çölü, Doğu Türkistan'da bulunuyor. 552 kilometre uzunluğundaki otoban, dünyanın en uzun çöl otobanı olarak biliniyor. Taklamakan Çölü'ndeki bu otobanı gidilesi kılan ise yol boyunca rastlayacağınız yeşil hat. Üzerinde mola verebileceğiniz hiçbir yer bulunmayan bu yolu sağlı sollu ufak ağaçlar koruyor.

Çöl sıcaklarında en az su ile yaşayabilecek bu bitkiler, otobanı fırtınalardan koruyor. Dünyanın en büyük ikinci kum çölü olan Taklamakan Çölü'ne ulaşmak için Doğu Türkistan'a ulaşmak gerekiyor. Bunu Pekin üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Buradan da otobüs ile Tarim Çöl Otobanı'na ulaşabilirsiniz.

Muazzam Bir Günbatımı: Tar Çölü

Diğer adıyla Büyük Hindistan Çölü olarak bilinen Tar Çölü Hindistan'la Pakistan arasında yer alıyor. Tar, dünyanın en büyük çölleri arasında… Güneş batarken daha önce görmediğiniz tonları yakalamak isterseniz Tar Çölü size güneşin bambaşka tonlarını sunuyor. Geceleyin konakladığınız alanda gökyüzüne baktığınızda ise daha önce görmediğiniz sayıda yıldız sizi bekliyor olacak.

Yeryüzündeki en güzel günbatımlarından birine şahit olacağınız Tar Çölü, Djaisalmer şehrine oldukça yakın bir konumda bulunuyor. Çöle Hindistan tarafından ulaşmak Pakistan'a göre daha kolay. Bu yüzden Hindistan'da bulunan Djaisalmer şehrine İstanbul'dan aktarmalı da olsa uçarak rahatça ulaşabilir, ardından çölün keyfini çıkarabilirsiniz.

Cehenneme Açılan Kapı: Karakum Çölü

350.000 kilometrekarelik bir alana yayılan Karakum Çölü Türkmenistan'da yer alıyor ve ülkenin yaklaşık %70'ini oluşturuyor. Yılda aldığı yağış 70 ile 150 mm arasında olan çölde mevsimlik step bitkileri yetişiyor. Altında petrol yatakları bulunması sebebiyle oluşan kraterler metan gazı yükselmesine neden oluyor ve bu da çölü daha tehlikeli hale getiriyor.

Sovyetler Birliği döneminde doğalgaz çıkarma amaçlı açılan kuyu yaklaşık 47 yıldır yanmaya devam ediyor. Cehenneme açılan kapı olarak adlandırılan bölge, turistlerin de oldukça ilgisini çekiyor. İçinden alevlerin çıktığı derweze deliğinin halk arasındaki adı bu: Cehenneme açılan kapı. Karakum Çölü'ne en yakın merkez Türkmenistan'ın Mary şehri. Mary şehrine İstanbul'dan aktarmalı uçaklar ile ulaşabilirsiniz.