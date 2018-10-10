Bütün köy onları konuşuyor! 'Bu işi yapmak aklımın ucundan bile geçmezdi'

Şanlıurfa Harran Ören Yeri'ndeki kazı çalışmaları 100 kişilik ekiple hızla devam ediyor. Yapılan kazılarda saraylardan hanlara, hamamlardan çarşılara kadar birçok kalıntının gün yüzüne çıkarılmasında bölgede yaşayan Harranlı kadınlar da aile bütçesine katkıda bulunmak için destek veriyor.

Muhabirlerin çalışan kadınlardan Medine Albur ile yaptığı röportajda ilginç konuşmalara sahne oldu. Medine Hanım, "1 yıldır burada çalışıyorum. Kazılara büyük bir hayranlık duymaya başladım ve çok seviyorum. Burada çalışmak heyecan veriyor. Bu işin sürekli devam etmesini istiyorum. Çalışmak gerçekten hele de böyle tarihi bir iş yapmak çok güzel. Daha önce hiç aklımın ucundan bile burada çalışmak geçmezdi. Eskiden mevsimlik işçi olarak farklı illere gidip çalışıyordum ama kazılar sayesinde artık evimin karşısında çalışmaya başladım." dedi.

Çalışan kadınlardan Zübeyde Arlak ise, "12 çocuğum var. Burada çok önemli bir tarih yatıyor. Dünyanın ve Türkiye'nin her yerinden insanlar buraları görmeye geliyor. Bu sayede burada çok sayıda kişiyle tanışma fırsatı buluyoruz. Biz burada hem çalışıyoruz hem de oldukça keyifli günler geçiriyoruz" diye konuştu.