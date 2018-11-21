Bütün İstanbullular hafta sonu bakın nereye gidiyor!

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Şehir hayatının stresinden kurtulmak, kalabalıklardan uzaklaşmak ve birkaç gün de olsa bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirmek istiyorsanız yola çıkmanın tam zamanı. Sonbaharın iyiden iyiye kendisini hissettirmeye başladığı bugünlerde doğa en güzel tonlarını sergilemeye başladı. Eğer siz de doğa ile iç içe, keyifli bir hafta sonu kaçamağı düşünüyorsanız havalar daha fazla soğumadan bugünleri değerlendirin. Sizler için İstanbul’a yakın dört tatil rotası önermek istiyorum...

İğneada

İstanbul’a yaklaşık 250 kilometre uzaklıkta bulunan İğneada keşfedilmeye değer yerlerden biri. Hafta sonu tatilinize huzur katacağınız İğneada upuzun kumsalı ve pırıl pırıl denizi ile fazlasıyla cezbedici. İğneada’nın en önemli özelliğiyse Avrupa’nın en büyük longoz ormanına ev sahipliği yapması. Büyüleyici bir güzellik sunan İğneada Longoz Ormanları’nda yürüyüş yapabilir, birbirinden güzel fotoğraf kareleri yakalayabilirsiniz. Dupnisa Mağarası, Kıyıköy ve Limanköy’ü de gezi listenize eklemeyi sakın unutmayın.

Yedigöller

Eşsiz doğası ve sakinliği ile İstanbul’un yanı başındaki güzellik Yedigöller her daim favori adreslerimden biri. Özellikle sonbahar aylarında adeta tablo gibi manzaralar sunan Yedigöller’de dilerseniz kamp yapabilir veya bungalov evlerde konaklayabilirsiniz. Yedigöller geziniz sonrasında Bolu’ya uğrayarak nefis Bolu yemeklerinin tadına bakabilir, mide ziyafeti yaşayabilirsiniz.

Kefken

Sırada İstanbul’dan çıkıp uzun süre dönmek istemeyeceğiniz bir yer var: Kefken. Kocaeli’nin Kandıra ilçesine bağlı olan Kefken İstanbul’a sadece iki saat uzaklıkta. Eğer siz de benim gibi fotoğraf çekmeyi seviyorsanız Pembe Kayalar ve Kerpe Kayalıkları’nı listenize mutlaka ekleyin. Özellikle gün batımına yakın saatlerde gelirseniz hayranlık uyandıran bir manzaraya şahit olabilirsiniz. Deniz kenarındaki salaş restoranlarda Karadeniz’in taptaze balıkları ile lezzet yolculuğuna çıkabilir, sevdiklerinizle unutulmaz bir tatil geçirebilirsiniz.

Maşukiye

İstanbul’dan fazla uzaklaşmadan, hafta sonunuzu huzurla geçirebileceğiniz rotalardan bir diğeri Maşukiye. Sapanca Gölü kıyısında yer alan Maşukiye’de güne lezzetli bir kahvaltı ile başlangıç yapabilir, sonrasında kendinizi doğanın kucağına bırakabilirsiniz. Kiraz Yaylası ve Kuzu Yaylası’nda vücudunuza bol bol oksijen depolayabilir, Sapanca Gölü kenarında bisiklet turuna çıkabilirsiniz. Maşukiye’ye kış aylarında yolunuz düşerse yanı başındaki Kartepe’ye uğrayabilir, kayak yapmanın tadını çıkarabilirsiniz.

Tüm bu seyahat rotalarına kolayca ulaşmak için Yolcu360’tan bir araç kiralayıp, keyifli bir hafta sonu yolculuğuna çıkabilirsiniz.