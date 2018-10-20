Burcuna göre tatile nereye gitmelisin?

Oğlak (22 Aralık-19 Ocak)

Oğlak burcu düzenlidir ve rutinine bağlıdır, yani pek spontane olduğu söylenemez. Hassas duruma düşecekleri senaryoları sevmediği için plan yapmada çok başarılıdır. Washington DC ya da Chicago gibi merkezleri keşfetmek iyi bir fikir olabilir. İnsanları çok sevmediği için, olabildiğince plajlı, kalabalık bölgelerden uzak durmak ister.

Kova (20 Ocak-18 Şubat)

Hayalperest ve macera tutkunu Kova burcu, kalabalıktan sıyrılıp kendi istediğini yapmak ister. Sıradışı ve asi Kova, dünyanın eşsiz yerlerini keşfetmeye bayılır. Gizli cevherlerin saklı olduğu Peruya da Uruguay’daki egzotik Punta del Este güzel bir başlangıç olabilir. İnsanlığa olan tutkusu sayesinde Güney Amerika kültürü ve insanları tam Kova burcuna göre.

Balık (19 Şubat-20 Mart)

Balık, çevresine derinden bağlıdır; uyum sağlayabilir, şefkatli ve duyarlıdır. Hayata rahat bir açıdan bakar, olabildiğince gerçeklikten kaçmak ister. Kararsız ve madun yapısıyla Balık’ı sıcak sularda, egzotik bir gemi seyahatinde hayal ediyoruz.

Koç (20 Mart-19 Nisan)

Dobra ve cesur Koç’un Moskova’da sorun yaşayacağını düşünmüyoruz. Son derece özgür ve hemen kafası atabilen Koç burcu Ruslar gibi hatasını kolay kolay itiraf etmez. Son zamanlarda seyahat etmesi biraz tehlikeli olsa da, heyecanlı ve iyimser Koç’un risk alacağından eminiz.

Boğa (20 Nisan-20 Mayıs)

Rahatına ve lükse düşkün Boğa burcuna St. Barths veya Amalfi kıyılarında abartılı bir tatili uygun görüyoruz. Boğa burcu trendleri takip eder ve biraz da tembeldir; bu yüzden rahat rahat güneşlenmek tam ona göre. Aynı zamanda cömert ve tutkuludur, seyahat arkadaşı arayanlara duyurulur!

İkizler (21 Mayıs-20 Haziran),

İkizler kafasına estiği gibi davranır ve pek meraklıdır. Sırt çantasıyla dolaşıp dünyayı kendi istediği şekilde keşfetmeyi ister. İkizler’i farklı kültürleri, toprakları ve insanlarıyla İspanya’da şehirden şehre atlayıp gezerken hayal ediyoruz.

Yengeç (21 Haziran-22 Temmuz),

Yengeç burcu sürekli desteğe ve ilgiye ihtiyaç duyar, güvenlik ve rahatlık arzular. Malibu’da ya da Bodrum’da bir spa tatilinde dış dünyanın gürültüsü olmadan iç huzuruna odaklanabileceğini düşünüyoruz.

Aslan (23 Temmuz-22 Ağustos)

Aslan burcu ihtişamı sever ve hayatı nasıl yaşayacağını bilir. Daima ilgi odağı olmak, övülmek ve sevilmek ister. Lükse bayılır, cömerttir ve kendine güvenir; yani Las Vegas ya da Dubai tam ona göre!

Başak (24 Ağustos-22 Eylül)

Başak burcu olguları analiz etmeyi, dünyayı gözlemlemeyi ve her şeyi planlamayı sever. “İyiyim ben” der ama durum tam tersidir! Bu sebeple en ince ayrıntısına kadar planlanmış bir İtalya veya daha maceralı bir Fas gezisi ona iyi gelebilir.

Sokakları Dondurma Külahı Kokan Şehir Roma

Terazi (23 Eylül-22 Ekim)

Zeki ve tasasız Terazi burcu yalnız kalmaktan nefret eder. Birçok hobisi vardır, hatta bu kararsızlığa yol açabilir. Sosyal kelebek olması ve lükse bayılması sebebiyle, sabahlara kadar dans edeceği ve birçok harika aktiviteyle kurtlarını dökeceği Mikonos’ta baş döndürücü bir tatile Terazi’yi çok yakıştırıyoruz.

Akrep (23 Ekim-21 Kasım)

Akrep burcu sürekli kontrolü elinde tutmak istediği için başkalarının sözünü dinlemez. Dinamik oldukları için her güçlüğün altından kalkabilir. Kayaklı veya kamplı bir tatil onun ruhuna ilaç gibi gelebilir. Güçlü ve becerikli olduğu için her sorunu kolaylıkla çözebilir.

Yay (22 Kasım-21 Aralık)

Meraklı ve kıpır kıpır Yay burcu bazen sorumsuzca davranabilir. Hayattaki en büyük korkusu sıkılmak olduğu için birçok maceraya atılabileceği İstanbul veya Tel Aviv’i ona uygun görüyoruz. Sevgi dolu ve dobra olduğu için, bu iki ülkenin insanlarıyla anlaşacağından kuşkumuz yok.