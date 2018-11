Burcuna en uygun seyahat rotası

Tatile gideceğiniz yeri burcunuza göre seçmeye ne dersiniz?

​

Bırakın yıldızlar sizin için en uygun rotayı belirlesin. Kış mevsiminin hızla yaklaştığı havaların daha da soğuyacağı şu günlerde yeni bir tatil planı eminiz ki çok iyi gelecek. Tatil fikri bile ruhumuza pozitif enerji aşılıyor. Tatil için seyahat rotaları bakmaya başlamadan önce burcunuz size nasıl bir yol tarifi veriyor öğrenmek istemez misiniz? 2019’a adım adım yaklaştığımız şu günlerde bu lokasyonlardan birinden harika vakit geçirebilirsiniz. Şimdiden iyi tatiller dileriz :)

Koç

Cesur ve coşkulu Koç burçları yapısı gereği çok canlıdır. Enerjisi bitip tükenmek bilmeyen Koç burçlarına seyahate çıkmadan önce yapacağımız ilk öneri beraber gideceği arkadaşını çok iyi seçmesi. Enerjik Koç burçlarının uyuşuk biriyle seyahate çıkması demek, kabusa dönme ihtimali yüksek bir seyahat demek! Macera sever Koç burçlarına İspanya’nın gizli cenneti Extremadura’yı şiddetle tavsiye ediyoruz. Doğa ve tarihin iç içe olduğu İspanya’nın özerk bölgesi Extremadura’da, dünyanın en iyi korunmuş tarihi Roma tiyatrolarından birini keşfetmenin heyecanını yaşarken Monfrague Ulusal Parkı’nın eşsiz doğasında harika vakit geçirebilirsiniz. Hevesli Koç burçlarının her baktıkları yerde yeni bir şey keşfedecekleri Extremadura’da, İspanyolca dışında yerel dil Ekstremaduraca ve Portekizce de konuşulmaktadır. Adından da anlaşılacağı üzere extrem bir yer olan bölgeye varmak için biraz zorlayıcı yolları aşmanız gerekiyor. Ama değeneceğine eminiz. Bu arada Extremadura’nın kendine has domasteslerinin tadına mutlaka bakın.

Boğa

Sanatçı ruhlu, doğayı seven Boğa burçları her daim Avrupa ülkelerinden birinde harika vakit geçirebilirler. Biz onlara yepyeni, heyecan dolu bir rota sunmaya hazırız: Malta! Sicilya’nın güneyinde yer alan bu harika ada bölgesinde Boğa burçlarının aradığı her şey var desek yanılmayız. Amacınız kafa dinlemek ise Malta’nın eşsiz sahillerinde huzur bulabilirsiniz. Sanatçı ruhunuzu doyurmak istiyorsanız, adalar arasında bulunan tarih öncesi tapınaklarda dolaşarak ilham perinize seslenebilirsiniz. Doğayla iç içe olarak toprağa basmak istiyorsanız Malta’ya bağlı Gozo Adası’nda harika doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz. Sonsuz güzelliklere sahip bu küçük ülke Akdeniz’in en izole ama aynı zamanda popülerleşen toprak parçalarından biri. Eğer Malta’ya giderseniz Buskett Bahçelerini görmeden dönmeyin deriz. Akdeniz’in harika sularında dalış yapmak için Malta eşsiz bir noktadır. Su üstünde olduğu gibi su altında da nefes kesen bir yaşam sizleri bekliyor olacak.

İkizler

Değişime açık, meraklı ve çeşitlilik arayan İkizler burçları için harika bir önerimiz var. Yeri geldiğinde bir maceraperest yeri geldiğinde gurme yeri geldiğinde ise bir müzik uzmanı olan İkizler burçları için en harika istikamet kesinlikle İrlanda’nın Batı Kıyılarıdır. İrlanda diyince genelde akıllara ilk gelen Dublin oluyor. İşte o yüzden Dublin yılın 365 günü kalabalık bir turist şehri gibi görünüyor. Tabii daha önce hiç görmediyseniz mutlaka uğrayın ama sonrasında rotanızı batıya çevirin. Kıyı şeridinden ilerledikçe birbirinden farklı doku ve yaşam tarzlarına sahip köy ve kasabalarında istediğiniz her şeyi bulabilirsiniz. Uçsuz bucaksız yeşil tepeler, mavi deniz ve harika publar. Yollarda ilerledikçe dilediğiniz an durabileceğiniz ve mutlaka harika içkiler deneyimleyebileceğiniz publarla karşılaşacaksınız. Bizim tavsiyemiz ise yolun hepsini geçtikten sonra İrlanda'nın müzik başkenti olarak bilinen ünlü Doolin köyünde bir kaç gün geçirmeniz. Kesinlikle pişman olmayacaksınız. Her bütçeye uygun kalacak bir yer bulabileceğiniz Doolin’de, orada sıcak kanlı insanlarla anında dost olacaksınız. Onlarca şelale ve mağaranın olduğu bölgede doğa turu yapabileceğiniz gibi geleneksel İrlanda müziğinin en iyisi eşliğinde danslar edebileceğiniz güzel eğlence mekanlarında da vakit geçirebilirsiniz.

Yengeç

Hoşgörülü ve geleneksel Yengeç burçları için Slovenya’nın Vipava Vadisi’nden daha güzel bir destinasyon düşünemiyoruz. Yola çıkıp oraya vardığınızda sizi Slovenya’nın en güzel tarihi anıtı Vipavski Kriz sizi karşılıyor olacak. Mistik vadide nefes alıp verdikçe huzuru ruhunuzun derinliklerinde hissedeceksiniz. Lonely Planet tarafından Avrupa’nın En İyi Destinasyonlarından biri olarak gösterilen vadide “hram” denen şarap mahzeninde yerel şarapları deneyerek ziyaretinizi mükemmelleştirebilirsiniz. Balkan ülkeleri hatta Avrupa ülkeleri arasında yaşam standartlarının çok yüksek olduğu Slovenya’da birkaç güç geçirdikten sonra Vipava Vadisi’ne araçla geçebilirsiniz. Bu sırada yol üzerinde sizleri bekleyen birçok keyifli sürprizi deneyimleyebilirsiniz. Yerel lezzetleri deneyimleyebileceğiniz şirin restoranlar, tarihi dokusu karşısında büyüleneceğiniz mekanlar ve harika doğa size yol boyunca eşlik edecek.

Aslan

Eğlenmeyi ve eğlendirmeyi seven hevesli Aslan burçlarını Santa Cruz de Tenerife kentini öneriyoruz. Adından bile ne kadar eğlenceli olduğu anlaşılan tatlı mı tatlı İspanya'nın Kanarya Adaları Özerk Bölgesi’nde her yıl Şubat ayında harika bir karnaval düzenlenir. Brezilya’daki Rio Karnavalı’ndan sonra dünyadaki en iyi ikinci karnaval olan Santa Cruz de Tenerife Karnavalı için Rio’nun ikizi de denir. Eğlencenin dibine vurulduğu bu kentte, Aslan burçları kesinlikle harika vakit geçirecek. Meşhur Kanarya Adaları’nın en büyüğü olan Santa Cruz de Tenerife sahillerine gidince şaşıp kalacağınız bir bilgiyi daha paylaşalım. Buradaki sahillerde kumlar siyah!

Başak

Detaycı, titiz ve dikkatli Başak burçlarının gönüllerini feth etmek için harika bir destinasyon seçtik. İlk bakışta görkemli görünen bu tarihi bölge seçkin Başak burçlarının akıllarını başlarından alacak J Burası Fransa’nın Normandiya açıklarındaki Mont St Michel kalesi. Aslen bir ada olan Mont St Michel kalesi, Fransız hükümetinin projesi sonucunda ana karayla, su altından geceçek bir yolla bağlayarak aslına uygun kalmasına karar verdi. Göz alıcı bir yolculuktan sonra masalsı atmosferiyle karşınıza çıkacak olan kalede, adaya özgü elma şarabıyla kabuklu ve taze deniz ürünlerinden yapılan, tereyağlı ve bol kremalı sosa yatırılarak pişirilen ‘sütlü balık’ yemeğini mutlaka denemelisiniz.

Terazi

Zarif ve kibar Terazi burçları gittikleri yerde ahenk ve denge ararlar. Huzur dolu bir Terazi burcu tatili için en uygun rota Bali’den başka bir yer olamaz. Maviyle yeşilin harika uyumuna bakmaya doyamayacak olan Terazi burçları, Bali’de geçirdikleri her andan keyif alacaklar. Endonezya’nın tropikal adası Bali’de hava hep 25-35 derece civarında. Yaz mevsimini ve sıcağı seven Terazi burçları Bali’den ayrılırken çok üzülecek. Sadece Ekim ve Mayıs aylarında Bali’ye gitmeyin deriz. Çünkü yağışların geldiği bu iki ayda tonlarca yağmur yağıyor. Ve hayalini kurduğunuz muhteşem tatiliniz ızdıraba dönüşsün istemeyiz. Takviminizi buna göre hazırlayın. Yağmur ormanlarının huzur dolu manzarası eşliğinde okyanusa doğru hazırlayacağınız bir rotayla tatilinizi daha da unutulmaz kılabilirsiniz. Size güzel bir haberimiz daha var: Bali için vize almanıza gerek yok! Havalimanında vize için 35 dolar ödeyerek adaya rahatça giriş yapabiliyorsunuz. Uçak biletinizi ve kalacak yerinizi de ayarladınız mı geriye adanın nefes kesen güzelliğini yaşamak kalıyor. Çeşitliliğin had safhada olduğu tropikal adada daha önce hiç deneyimlemediğiniz lezzet patlamalarına da hazır olun. Sörf için en ideal bölgelerden biri olan Bali’de, sörf tahtası kiralayarak sahildeki herhangi birinden sörf yapmayı öğretmesini gönül rahatlığıyla isteyebilirsiniz.

Akrep

Gizemli ve tutkulu Akep burçları için adını Şafak Tanrıçası Aurora'dan alan Kuzey Işıkları seyahatinden daha mükemmelini düşünemiyoruz. Hele bir de sevgilinizle gitmeyi planlıyorsanız, gelsin unutulmaz akşamlar... Duyguları yoğun ve tutukulu Akrep burçları bu harika doğa olayı karşısında büyüleneceklerdir. Kasım ve Şunat ayları içerisinde en net şekilde şahit olabileceğiniz Kuzey Işıklarını, Norveç’in Svalbard şehrinden görebilirsiniz. Ayrıca Svalbard’da ren geyiği, morslar ve kutup ayılarını görme şansınız da var. Küçük bir ipucu daha verelim; Oslo ve Tromso üzerinden Svalbard’a kolaylıkla gidebilirsiniz. Turistik Norveç vizesi için Schengen vizesine başvurmanız gerekiyor.

Yay

Girişken ve maceraperest Yay burçlarına heyecan dolu bir Afrika tatilinden daha uygununu düşünemiyoruz. Güzel planlanmış bir Büyük Afrika Turu ile harikalarla dolu kıtanın mucizelerine tanıklı edebilirsiniz. Çöllerden geçerek, sık ormanların içinde yıldızları izleyerek heyecan dolu geceler yaşayabilirsiniz. Her adımı farklı güzellikte olan Afirka’da yırtıcı hayvanları görmek için safari yapabilir, en lüks tatil bölgelerinden biri sayılan Cape Town’da keyif sürebilirsiniz. Kaplanları, bufaloları ve timshları aynı karede görebileceğiniz dünyanın en önemli vahşi yaşam alanlarından Krıger Ulusal Parkı’nı ziyaret etmenizi şiddetle öneriyoruz. Afrika’da unutulmaz bir tatil yaşayacağını düşündüğümüz kaşif ruhlu Yay burçlarına şimdiden iyi eğlenceler diliyoruz.

Oğlak

Planlı hareket etmeyi seven Oğlak burçlarına Belçika’nın başkenti Brüksel’İ öneriyoruz. Geleneksel Oğlak burçları her köşesinden tarih fışkıran Brüksel’İ çok sevecek. Aynı zamanda bir lezzet durağı olan Brüksel’de çikolatanın hasını, waffleın en lezzetlisini, aromatik biraları ve biranın yanında midye-patatesin en doygununu bulabilirsiniz. Eğer dikkatli olmazsanız birkaç gümlük Brüksel geziniz size fazladan birkaç kilo olarak geri dönecektir. Ortaçağ mimarisinin hüküm sürdüğü Brüksel, sürprizlerle dolu bir Avrupa şehridir. Avrupa’nın en havalı başkentlerinden biri olan Brüksel şehir merkezi, Aşağı ve Yukarı Kent olmak üzere ikiye ayrılmış. Gelişmiş toplu taşıma sistemi sayesinde, oldukça uygun bir bütçe ayrılarak şehri adım adım kolayca gezebilirsiniz. Her sokaktan farklı aromatik tatlarda patates kızartması kokularını alabileceğiniz şehrin, dünyada ‘French fries’ diye bilinen parmak patatesin ilk üretildiği yer olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Kova

Özgür ruhlu kova burçlarına özel destinasyonumuz ise Amerika Birleşik Devletleri’nin en karmaşık ve en canlı şehri Los Angeles! Melekler Şehri olarak da bilinen Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles, aynı zamanda ABD’nin New York’tan sonra en kalabalık ikinci şehridir. Zamanın su gibi akıp gittiği rüya şehirde yok yok! İsterseniz uçsuz bucaksız sahillerinde okyanus keyfi yapın, isterseniz her adımınızda yeni bir şeyler deneyimleyebileceğiniz sokaklarında kaybolun. Hollywood ve Disneyland gibi popüler kültür ikonlarının başkenti Los Angeles’tir. Hollywood’da film stüdyoları turuna katılarak en sevdiğiniz filmin setinde vakit geçirebilir, Disneyland’de eğlence dolu vakit geçirebilirsiniz. Kısacası tropikal iklimin hüküm sürdüğü rengerenk şehir Los Angeles’ta özgürlüğüne düşkün, sıra dışı Kova burçlarının yapacağı çok şey var. Bizim tavsiyemiz tatil sürenizi tutabildiğiniz kadar uzun tutabilmeniz. Gözünüz arkada bir şekilde evinize dönmenizi istemeyiz.

Balık

Paris ve Viyana gibi klişe önerilerden içi bunalan Balık burçlarını bu tarafa alalım. Ne kadar romantik ve duygusal bir yapınız olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama aynı zamanda sınırsız yaratıcı bir yönünüzün olduğunu da biliyoruz. İşte biz bunların hepsini bir araya getirdik ve ortaya Puglia çıktı. İtalya’nın turist istilasına (henüz) uğramamış enfes noktalarından biri olan Puglia’yı en kısa sürede ziyaret etmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz. Manzaraysa manzara, doğaysa doğa, lezzetse lezzet, romantizmse romantizmin en iyisi burada. Yerel mutfağı dünyaca ünlü şefler tarafından mercek altına alınan bu bölgede İtalya’nın hiç bir yerinde tadamayacağınız lezzette makarnalar yiyebilirsiniz. Hatta adres de verelim: Bari'nin büyükanneleri ve ünlü Grotta Palazesse Restaurant. İtalya’nın berekli toprak ve havasından nasibini fazla fazla almış olan Puglia’da unutulmaz anlar yaşayacağınıza eminiz.