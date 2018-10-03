Buraya gelen dalların üzerinde uyuyor!

Doğa tutkunları hayran kalacak

Yanıklar Mahallesi'ndeki turistlerin uğrak yerleri arasında yer alan 20 kilometre uzunluğundaki Yeşil Vadi, günübirlik ziyaretçilerinin yanı sıra doğa tutkunu kampçıların da ilgisini çekiyor.

Bölgede işletmecilik yapan Mustafa Ergünce, doğaseverler için 3 ila 10 metre yüksekteki ağaç dallarına ve su üstüne çelik halatlarla kamp çadırı kurdu.

Ahşap merdivenlerle çadırın bulunduğu platforma çıkan kampçılar, dalda sallanan çadırda konaklayıp doğayla baş başa kalma fırsatı buluyor. Çay üzerine kurulan ahşap platformlarda dinlenme fırsatı veren vadi, doğal havuzlarıyla da ziyaretçilerine serinleme imkanı sunuyor.

"SIRA DIŞI BİR ÇADIR KAMPI İMKANI SUNUYORUZ"

İşletmeci Mustafa Ergünce, yaptığı açıklamada, işletmeye sıcaktan bunalan insanların serinlemek için geldiğini söyledi. Kampta konaklayanların buz gibi suda yüzüp su üstündeki salıncaklarda sallanabildiğini belirten Ergünce, şöyle devam etti:

"Dileyen kendi çadırını getirip kurabiliyor. İsteyen de bizim çadırlarımızda konaklayabiliyor. Ağaçların tepesinde çelik halatlarda duran, sallanan çadırlar yaptık. Suyun üzerine köşk yapıp çadırlarımızı kurduk. İnsanlar 1-2 ay önceden rezervasyon yaparak konaklamaya geliyor. Kendi çadırıyla gelenlerden kişi başı 25 lira, işletmenin çadırlarında kalanlardan da 60 lira ücret alıyoruz. Bir otel odasında ne varsa çadırlarımızda o imkanı sunuyoruz. Havada sallanan, havada sabit, suyun üstünde sabit, suyun üstünde yüzen çadır kurabiliyoruz. Gelenlere sıra dışı bir çadır kampı imkanı sunuyoruz. Her yerde olmayan bir şey. Bu tatili herkes burada yaşayabilir"

"HUZUR VERİCİ BİR ORTAM"

İşletmede konaklayan Gizem Aslandal, ilk kez tatile geldiği Fethiye'nin doğasının muhteşem olduğunu dile getirdi. Doğayla iç içe olmak isteyenlerin mutlaka Yeşil Vadi'de tatil yapması gerektiğini vurgulayan Aslandal, şunları söyledi:

"Özellikle suyun üstünde konaklamak çok güzel bir duygu. Ferahlamak isteyen suya giriyor. Doğayla bütünleşmek isteyen gerçekten buraya gelebilir. Yerden 5 metre yüksekte konaklıyoruz ve hareket ediyor. Huzur verici bir ortam. Şehir hayatından, gürültüden, egzoz sesinden uzak bir yer. Her şey doğal"

Arkadaşlarıyla tatil yapan Fırat Dindar ise Yeşil Vadi'yi internette gördüğünü ifade etti. Kamp alanının yemyeşil doğası ve buz gibi suyu olduğunu kaydeden Dindar, "Çadırların farklı yerlerde olması ve sağlanan imkanlar çok hoşumuza gitti. Yükseğe çadır kuruyoruz. Uyurken çok huzur veriyor" dedi.