Buranın eşi benzeri yok

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Trabzon’un Tonya ilçesinde yapımına bir süre önce başlanılan yürüyüş yolu özellikleriyle Türkiye’de bir ilk olacak. Fol Deresi üzerindeki Canik Şelalesi'ne ulaşmak için Tonya Belediyesi tarafından projesi hazırlanarak yapımına bir süre önce başlanılan yürüyüş yolu projesinde hiçbir kazı çalışması yapılmadı. İş makinesi sokulmadan, derenin etrafı duvarla örülmeden, ağaç kesilmeden, taşların yeri bile değiştirilmeden yapılan yürüyüş yolunun zemini doğaya uygun ahşap ile döşenecek. Ahşap korkulukları ile birlikte belirli noktalarda seyir teraslarının da yapılacağı yürüyüş yolunun toplam uzunluğu ise bin 800 metre olacak. İlçe merkezine 700 metre uzaklıkta, doğal güzelliği ile ön plana çıkarılmaya çalışılan Canik Şelalesi’nin turizme katkı sunması hedefleniyor.





Fol Deresi'nin kenarında yapılan yürüyüş yolu ile ilgili bilgiler veren Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, bin 800 metre uzunluğunda toplam yürüyüş yolunun 700 metresinin tamamen doğal ortamda suni malzeme kullanılmadan yapıldığını söyledi. Yürüyüş yolunun demir raylar üzerinde ahşap döşeme ile geçilen bir yol olacağını dile getiren Beşel, “Tonyamız için bu proje çok önemli. Yürüyüş yolunun sonunda Canik Şelalesi'ne ulaşılacak. Bu şelalenin değerlendirilmesi gerekiyordu. Bu şelaleye mutlaka ulaşılıp bu şelalenin şehrimize ve turizme katılması gerekiyordu. O nedenle bizde bu projeyi geliştirdik. Hiçbir şekilde doğaya dokunmadan, doğal ortama dokunmadan bu şelaleye nasıl ulaşabiliriz diye düşündük. Böyle bir proje geliştirdik. Yaklaşık bir ay önce projeye başladık. Kısa zaman içerisinde de bitirmeyi düşünüyoruz” dedi.







Türkiye'de bir çok yürüyüş yolu olduğunu ancak böylesinin olmadığını iddia eden Beşel “Çok yürüyüş yolları var ama bu yürüyüş yolunun iki özelliği var. Birincisi doğal bir ortamda benzeri olmayan bir yürüyüş yolu, ikincisi ise Canik dere şelalesi son derece güzel ve her yerde olmayacak bir doğal olgu. Bu yürüyüş yolu sadece bir yol değil aynı zamanda doğal bir ortama ulaşan doğal bir park gibi değerlendirilmesi lazım. Orman Mühendisi olarak gezip gördüğüm yerler içerisinde bu kadar şehir merkezine yakın bir şelale ve şelaleye giden bu kadar güzel bir parkur görmedim. Bu ortamdaki bitki örtüsü ve doğasıyla birlikte Trabzon’un en güzel doğal ortamı olacağı kanaatindeyim” şeklinde konuştu.





Projenin toplam maliyetinin 1.5 milyon TL olduğunu belirten Beşel, “Tabi ki biz 1 lira ile 2 liralık iş yapmanın gayreti içerisinde değiliz. En kaliteli işi en ucuza mal etmenin gayreti içerisindeyiz. Bu tesisimizi bu anlayış ile en az çıktı ile gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ben bu projenin Türkiye’de eşi ve benzerini görmedim. Aksi ispat edilene kadar Türkiye’de tek proje olarak nitelendirebiliriz. İstanbul’da boğaz köprümüz var, bizimde Canik Dere Şelalesi'ne ulaşan köprümüz var diyebiliriz. Şuanda projenin alt rayları döşendi. Üstü ahşapla döşendikten sonra korkulukları yapılacak. Belirli noktalarda dinlenme amaçlı balkonlarda yapılacak. Minimum düzeyde de olsa çalışmalar sırasında doğaya verilen tahribatlar giderilecek” ifadelerini kullandı.