Buralara gelen arkasına bakmadan kaçtı! İşte terk edilmiş 6 yerleşim yeri

Wittenoom, Avustralya



1946'da Avustralya'nın kuzeyinde kurulan Wittenoom'un inşa edilme amacı bölgedeki madende çalışacak olanların barınmasıydı. Ancak kent 1950'li yıllarda tahminlerin ötesinde bir büyüme kaydetti. İlerleyen zamanlarda maden kaynaklarının tükenmesiyle birlikte kent nüfusu hızla azalmaya başladı ve bugün bir hayalet şehre dönüştü.

Craco, İtalya



Tarihi 11. yüzyıla kadar uzanan Craco, tipik bir Ortaçağ İtalyan kenti. 1960'lı yıllara kadar yaklaşık iki bin hanenin bulunduğu Craco, bu dönemde yaşanan siyasi karışıklıklar sonucu boşaltılmıştı. Bugün kimsenin yaşamadığı Craco, yine de turistlerin akınına uğramaya devam ediyor. Bunda James Bond serisi Quantum of Solace ve Hz. İsa'nın Çilesi filmlerinin Craco'da çekilmesinin de payı büyük.

Tianducheng, Çin



Çin, her yıl dünyanın geri kalanına 120 milyon civarında turist göndermekte. Özellikle Avrupa ülkelerini tercih eden Çinli turistler en çok da Paris ve Avusturya'daki Hallstatt'a hayran kalmış durumda. Hal böyle olunca da Çinli girişimciler, ülke içinde bu bölgelerin birer replikasını inşa etti. Paris de bundan nasibini alan yerlerden biri. Tianducheng'de inşa edilen Paris replikası, başlarda büyük ilgi görürken günümüzde popülaritesini kaybetmiş durumda.

Pripyat, Ukrayna



Çernobil Nükleer Santrali'nin yakınında bulunan Pripyat, 1986'da yaşanan kaza sonucu apar topar boşaltıldı. Bugün hayalet şehir görünümüne sahip olan Pripyat'ta nükleer kazanın ardından yaşanan panik havasını da görmek mümkün.

Hashima adası, Japonya



Ada ülkesi Japonya'nın Nagasaki açıklarındaki kara parçası olan Hashima, 1970lerde boşaltıldı. Adada bir diğer James Bond serisi Skyfall'ın da çekildiği yer.

Kayaköy, Türkiye



Fethiye ilçesine bağlı Kayaköy, geçmişi Likya uygarlığına kadar uzanmakta. 1923'te gerçekleştirilen mübadele sonucu Kayaköy'de yaşayan Rumlar, Yunanistan'a göç etti. Bu tarihten itibaren boş kalan bölge, günümüzde turistler tarafından ziyaret edilmekte.