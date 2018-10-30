Burada sadece seks suçluları yaşıyor

2009 yılında kendisi de bir seks suçlusu olan Evangelist rahip Dick Witherow tarafından kurulan köyde, suçları çocuk pornosu bulundurmaktan tecavüze kadar değişen 200 kadar seks suçlusunun aileleri ile birlikte tamamen dışa kapalı bir hayat sürdüğü açıklandı.

Seks suçlularının bilinmeyen yaşamını fotoğraflamak için köyde 3 gün geçiren Brooklyn'den gelen fotoğrafçı Noah Rabinowitz, Feature Shoot dergisine yaptığı açıklamada, “Köyde vahşi bir suç işlemiş kimse bulunmuyor.

Böyle suçlar işlemiş kişilerin burada yaşamasına izin verilmiyor. Burada oldukça dindar, birbirine kenetlenmiş, tamamen kendi kendini yöneten bir toplum yaşıyor” dedi.

Yasalar gereği seks suçluları okullara, parklara, oyun bahçelerine ve çocukların bulunabileceği diğer tüm mekanlara 30 metreden fazla yaklaşamıyor. Bu mesafe bazı şehirlerdeki özel yasalarla 60 hatta 100 metreyi bulabiliyor. Bu nedenle de seks suçluları eyalette yaşayacak yer bulmakta büyük zorluk çekiyor.

Köyde yaşayanlara “cinsel kontrol” ve “öfke kontrolü” seminerleri ve psikolojik danışmanlık hizmetleri de veriliyor.