Bulutların üstünde yüzen bir ada: Pokut Yaylası

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Bu muhteşem gezi ve kamp rotasını sizler için Instagram’ın sınır tanımaz gezgini @gezginkz hesabının yazarı Elif Omput gezdi gördü ve kaleme aldı…

Pokut Yaylası nerededir?

Merhaba doğaseverler, yine Karadeniz semalarında dolaşacağız. Rize ilinin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Pokut Yaylası’na merhaba diyin.

Google aramasına yayla yazsanız ilk çıkacak yayla fotoğraflarının arasında mutlaka Pokut Yaylası’nı görürsünüz. Pokut severler ona çıkmanın meşakkatini bilmeden hayranlık beslerler.

Pokut Yaylası, Çamlıhemşin ilçesine 21 kilometre mesafededir. Çamlıhemşin’den Çinçiva köyüne doğru ilerliyorsunuz, Çinçiva Kahve’yi geçtikten hemen sonra sol tarafa bir yol ayrılıyor.

12 kilometre, 50 den fazla keskin viraj, bir yanı uçurum bir yol biraz ürkmeniz normal.

Pokut ne demek?

Kelime olarak Ermeni dilinden alıyor adını manası ise Rüzgarlı Vadi demek. Her iki yanı açık sırtta kalan yayla açık havada müthiş manzaralar keşfettiriyor size.

Yaylanın üst kısımlarından 15 kilometre ilerde açıkta görünen Hazindak Yaylası’na göz kırpıyorsunuz. Pokut Yaylası’nın yareni Sal Yaylası size selam veriyor hemen sağ tarafta endamlı bir şekilde durarak.

Pokut Yaylası’nda 70 civarı ev bulunmakta; yaylayı Ortan köylüleri ve Konak mahallesi sakinleri kullanıyor. Aslında çoğu bulunan ev yılın çoğu şenliksiz duruyor. (şenlik ev sahiplerinin gelme manasında kullanılıyor) Pokut’un rakımı 1900 civarı etrafını çam, ladin ve kestane sarıyor, bu sebepledir ki yeşilin tonları ile karşılaşıyoruz.

Yayla da konuk otel yok fakat 5, 10 odalı konuk evleri bulunmakta bu dağ evlerin de konaklama imkanı bulabiliyorsunuz elbet ama benim tavsiyem yazın gelecekseniz mutlaka gelmeden bir müsaitlik sorun çünkü yoğun bir ziyaretçi akını olmaya başlamış durumda. Yaylada emniyetli davranmakta fayda var.

Kampçılar dikkat!

Kamp kuracaklar için; yaylacıların belirlediği bir alan var o yüzden gittiğinizde nazik bir dille sormanızı tavsiye ederim şayet Karadeniz’in gazabına uğramak istemezsiniz. Yaz günü dahi hava geceleri serin oluyor bunu unutmayın ve coğrafya hocanızın kulaklarını çınlatın her 100 metre de bir hava sıcaklığı 0,5 derece düşer. Ayrıca yanınızda mutlaka yağmurluk bulundurun.

Pokut Yaylası : Bulutların üstünde yüzen bir ada gibi

Peki pokut’u ölümsüz yapan o efsane bulut denizine denk gelir misiniz? Bunu kimse bilemez ama bu durum gün batarken ya da güneş doğarken karşılaşma olasılığı daha yüksek olan bir şölen olur. Ben kızıl bir denize denk gelmiştim nasıl bir duygu olduğunu kelimelerle ifade etmek gerçekten oldukça zor siz en iyisi mi bunu yaşamayı deneyerek öğrenin.

Nasıl gidilir?

Oysa 12 kilometre nedir ki bir solukta çıkılır elbet ama bu yol ortalama 1 saat 15 dakika sürüyor. Pokut Yaylası’na çıkmak için iyi bir 4×4 araç şart bu sebeple yola çıkmadan önce Yolcu360‘tan araziye uygun bir araç kiralamaya bakın.