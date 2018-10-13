Bugüne kadar hiç görülmemişti! Türkiye'de ortaya çıktı

Adıyaman'da tarih öncesi Paleolitik Çağ'a ait izlere rastlandı. Atatürk Barajı'nın su seviyesi 10-15 metre düşünce bugüne kadar hiç görülmemiş Paleolitik Dönem'e ait duvar resimleri bulundu.

Paleolitik Dönem'e ait olan ve kazıma tekniği ile yapılan stilize figürler ile av sahnesinin resmedildiği ana kayada, sunum çukurları yer alıyor. Sunum çukurlarının da yer aldığı tarihi mekanın dinsel alan olduğu tahmin ediliyor.

TARİHE IŞIK TUTACAK FİGÜRLER

Paleolitik Çağ`a ait bu kadar fazla çizimin yer alması bilim insanlarını da heyecanlandırdı. Tarihe ışık tutacak olan figürler ilk günkü canlılığını korurken, dinsel alan içerisinde sunum çukurları olan ilk yer olduğu kaydedildi.

Yamaç yerleşkesi olduğu tahmin edilen ana kaya üzerindeki çizgisel motiflerin yer aldığı sahnede insan ve çeşitli hayvan figürleri bulunuyor. İnsan, dağ keçisi, at, kurt, tilki, leylek gibi çeşitli hayvan figürleri ve değişik şekiller yer alıyor. Resmedilen sahnenin uzunluğunun 8 metre, genişliğinin ise yaklaşık 70 santim olduğu öğrenildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesi Atatürk Barajı kıyısındaki kayalıklarda görülen Paleolitik Dönem'in izleri bugüne kadar Anadolu'da sadece Karain Mağarası, Kars Kağızman Kaya Mezarları ve Adıyaman'da bulunan Palanlı Mağarası'nda görülürken, dünyada ise Paleolitik Dönem'e ait tarihlenen toplam 6 adet yer bulunduğu ifade ediliyor.

Paleolitik Dönem'in 2 milyon yıl önce başladığı ve 10 bin yıl önce son bulduğu biliniyor. Adıyaman'da bulunan bu tarihi mekanın ise alt mı, orta mı yoksa üst döneme mi ait olduğu yapılan inceleme sonrasında ortaya çıkacak.

Kaynaklarda 21 medeniyete ev sahipliği yaptığı belirlenen Adıyaman, 300'ün üzerinde tarihi ve turistik yapısıyla ‘açık hava müzesi' olarak adlandırılıyor. Bir çok tarihi mekana ev sahipliği yapan Adıyaman'da her geçen gün yeni eserler çıkmaya devam ediyor.