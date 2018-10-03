Bu yollardan geçmek cesaret ister!

Karayolu taşımacılığı günümüzün hala en çok tercih edilen ulaşım şekli. Sarp kayalıkların olduğu, dalgaların dövdüğü kıyıların hemen yanı başında bulunan yollar, sürücüler için sürüşü kabusa çevirebiliyor. İşte dünyanın en tehlikeli yolları;

Atlantik Yolu, Norveç



Norveç'in simgelerinden biri olan Atlantik Yolu, özellikle kış aylarında şiddetli dalgalara maruz kalan bir yer. Turistlerin fotoğraf çekmek için tercih ettiği bölge, bu yönüyle sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Yungas Yolu, Bolivya



Bolivya Latin Amerika'nın yükseltisi en fazla olan ülkelerinden biri. Öyle ki başkent La Paz, dünyanın deniz seviyesinden en yüksekteki başkentleri listesinde yer alıyor. Yungas Yolu olarak adlandırılan güzergah, kazalar nedeniyle yılda ortalama 300 kişinin yaşamına neden oluyor.

Transfaragasan, Romanya



Romanya'nın Karpatlar bölgesinde bulunan bu yol, sürücülerin korkulu rüyası. Transfaragasan yolu, deniz seviyesinin 2034 metre yükseğinde yer alıyor.

Dalton Highway, ABD



Amerika'nın Alaska eyaletinde bulunan Dalton Highway, sert iklim koşullarının hüküm sürdüğü bir coğrafyada yer alıyor. 666 kilometre uzunluğundaki yolun büyük bölümü yılın önemli bir bölümünde buzla kaplı durumda.

Kolyma, Rusya Federasyonu



Ülkenin kuzeyinde bulunan Magadan ve Yakutsk'u birleştiren bu yolun tarihçesi 14. yüzyıla kadar uzanıyor. Tutuklular tarafından inşa edilen Kolyma, 20. yüzyılda bugünkü görünümüne kavuştu. Kolyma, dünyanın en ölümcül yollarından biri olarak biliniyor.

Eshima Ohashi Köprüsü, Japonya



Japonya'da bulunan bu kavisli köprü sürücüler için oldukça zorlu bir yolculuğa neden oluyor. Keskin kavis, özellikle yağığlı havalarda sürücüleri kazalarla burun buruna getiriyor

Tianmen Yolu, Çin Halk Cumhuriyeti



10 kilometrelik, bol virajlı Tianmen dağ yolu, görüntü olarak güzel görünse de sürücüler için oldukça zorlayıcı bir güzergah. Tianmen yolu aynı zamanda bir kilometrelik bir tırmanış anlamına da geliyor...

Khardung La, Hindistan



Listede Hindistan'dan yer alan bir diğer yol ise Khardung La. 5000 metreyi aşan bir yükseklikte yer alan Khardung La, bu özelliği sayesinde Guinness Rekorlar Kitabı'na da girmiş durumda.

Gotthard Geçidi, İsviçre



Alp dağları ile kaplı olan İsviçre'de çok sayıda geçit ve tünel bulunuyor. Engebeli bir coğrafyaya sahip olan ülkede ulaşım için yüksek standartlı yollar mevcut olsa da bunların yapımı oldukça maliyetli. 64 kilometrelik Gotthard geçidi, ülkenin en güzel manzaralarından birine sahip olsa da sürüş açısından da bir o kadar riskli bir yol. Özellikle kış aylarında sürücülere zor anlar yaşatan geçit, doğal yaşama da tanıklık edebileceğiniz güzelliklere sahip.

Zozila, Hindistan



Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan, yaygın bir demiryoluna sahip olmakla birlikte kimi bölgelerine erişimde zorluklar yaşanıyor. İeşmir bölgesinde bulunan Zozila yolu da bunlardan biri. Zozila yolu, deniz seviyesinden neredeyse 4000 metre yüksekliğe sahip.

Guoliang Tüneli, Çin Halk Cumhuriyeti



1200 kilometre yükseklikteki Guoliang Tüneli, yerel halkın imkanlarıyla inşa edilmesinden ötürü oldukça tehlikeli bir yolculuk.

Hana, ABD



ABD'nin anakaradan uzaktaki eyaleti Hawaii'de bulunur. 46sı tek yön olmak üzere 59 köprünün bulunduğu yolun uzunluğu 112 kilometre.